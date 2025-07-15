BL劇最萌身高差15cm！日團台灣成員王君豪獻初吻　被碰敏感部位羞了

記者黃庠棻／台北報導

由《約・定》、《奇蹟KISEKI》團隊打造的最新漫改BL劇《秘密關係》，該編自日本漫畫《怎麼可能高潮就結束了》。故事圍繞著兩男一女青梅竹馬間的「秘密關係」，由日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪搭檔《飛魚高校生》成晞主演，今（15）日該劇舉辦媒體發布會，兩位主演一同現身分享拍攝的趣事。

▲台日合資BL劇《秘密關係》由王君豪（左）、成晞主演。（圖／記者林敬旻攝）

173公分的王君豪與188公分的成晞有著相差15公分的「最萌身高差」，王君豪在採訪期間不斷幫忙成晞整理頭髮，當著眾人的面大方放閃，小小細節中透露出兩人的好交情，兩人坦言《秘密關係》中有許多親密戲，在事前花很多時間培養默契，甚至還去上了「情緒擴張」的表演課，背對背坐在一起大喊「我愛你」。

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▲台日合資BL劇《秘密關係》由王君豪（左）、成晞主演。（圖／記者林敬旻攝）

王君豪透露自己是「母胎單身」，在《秘密關係》中戲裡戲外都獻出第一次，坦言拍攝初吻前相當緊張，也意外NG了很多次，與成晞印象最深刻的是一場在家中的吻戲，他必須跳上對方的身軀，接著成晞要單手公主抱他，兩人旋轉親吻，一路從客廳親到房間內。

▲台日合資BL劇《秘密關係》由王君豪（左）、成晞主演。（圖／記者林敬旻攝）

這場旋轉親吻戲碼拍了不少次，王君豪發現成晞拍到後段手沒力，意外觸碰到屁股敏感部位，當場直呼「他手滑進去深淵裡，進去非洲大峽谷」，但強調當時有穿褲子，只是因為有點害羞，鏡頭沒拍到的時候都忍不住在偷笑。

▲台日合資BL劇《秘密關係》由王君豪（左）、成晞主演。（圖／記者林敬旻攝）