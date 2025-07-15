陸BL爆紅劇《逆愛》突停播…作者喊話不要慌　台灣官方平台發聲！

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《逆愛》改編自耽美作家柴雞蛋的小說《逆襲》，作家親自擔任製作人、編劇，然而當地對BL題材仍有限制，因此以「環大陸」方式播出，自6月16日開播至今，在當地引發追劇轟動，4位主角也因此爆紅。不過近期該劇突宣布停播，台灣官方播出平台GagaOOLala也做出回應。

▲《逆愛》突停播，台灣官方平台發聲。（圖／翻攝自微博）

《逆愛》官方帳號於7月13日發布聲明，表示「為了呈現更完美的觀劇體驗，本週一、週二播出暫停，復播日期待定。」同時感謝觀眾的支持與理解，但未進一步交代停播具體原因，引起外界諸多猜測。該劇製作人兼原著作者柴雞蛋14日緊急發文回應「請大家不要慌！」

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▲《逆愛》突停播，台灣官方平台發聲。（圖／翻攝自微博）

對此，《逆愛》在台灣的官方播出平台GagaOOLala也針對停播做出回應「目前仍靜待製作方進一步通知。」此前，柴雞蛋表示，《逆愛》目前停播僅是正常的內容調整，十一、十二集正在進行重新復盤，目的是將內容呈現做到最好。她強調，由於調整涉及翻譯和配音工作，強調寫道「我們已經在趕工了，給我點時間好嗎？」

▲《逆愛》突停播，台灣官方平台發聲。（圖／GagaOOLala）