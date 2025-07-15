劉雨柔倒數生產痛失愛貓！　求投胎重逢：媽媽的肚子等你回來

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口在今年初公開懷孕喜訊，事後開心透露寶寶是女生，並於本月完成結婚登記，平時會透過社群記錄生活的她，昨（14）日突然發文透露愛貓MOA因急性肺水腫離世，字字句句流露濃濃不捨。

▲劉雨柔愛貓走了。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）



劉雨柔透露MOA是在113年1月3日出生，卻在今年7月14日驟然離世，僅僅陪伴她和老公一年半的時間，「我的MOA寶貝，謝謝你來過這個世界，精彩了我跟爸爸的生活。」面對突如其來的急性肺水腫，讓劉雨柔夫妻倆措手不及，「我們都還沒有準備好，把你送走，一切來得太突然，早上出門都還好好的，怎麼就來了個急性肺水腫呢？」讓她難以接受，「我最害怕的，就是在懷孕期間發生這種事情，怎麼想都想不到，居然會是一歲半的你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到與MOA的點滴，劉雨柔不禁淚崩，並形容MOA是「這個世界上最乖的貓咪」，每天早上都會親吻叫醒他們，懷孕期間她在半夜起床上廁所，MOA也會在門口守候，「我們走到哪，你永遠跟到哪」、「徒手抱你出門，叫你坐在哪，你就坐在哪」、「爸爸每每出門，你都跟個孩子一樣跑到門口哭喊」，各種暖心互動如今成為她深的記憶。

▲劉雨柔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

最後，劉雨柔感傷地表示，她原以為MOA能陪著他們迎接即將出生的寶寶，「雖然很遺憾，以為你能幫我們照顧妹妹長大」，但她仍深信MOA會再回到他們身邊，「但是沒有關係，我們都相信你會再回來的。」她更向MOA喊話：「媽媽也私心拜託你，現在盡可能的去插隊投胎，媽媽的肚子等你回來。MOA，爸爸跟媽媽真的好想你，好愛你，好捨不得你。」