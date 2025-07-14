周深《奔跑吧》被拖行11秒全身傷！　「製作單位沒喊卡」P圖遮掩挨轟

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸節目《奔跑吧》改編自南韓人氣節目《Running Man》，自2014年播出至今已有11年。而從第十季開始擔任班底的歌手周深，日前在節目中玩遊戲時，因被拖行11秒弄得全身傷，引發觀眾對節目安全性的質疑，掀起一陣熱議。

▲周深從《奔跑吧》第十季開始擔任班底。（圖／翻攝自微博／奔跑吧、卡布叻_周深）

《奔跑吧》11日播出的節目中，周深在「蒙眼撕名牌」遊戲環節與籃球運動員郭艾倫進行對抗，但由於身高體型差距懸殊，蒙眼狀態下的郭艾倫抓住了周深衣領，將其騰空拎起並拖行約11秒。期間，周深的頸部和耳朵因被衣物緊勒，出現充血及明顯勒痕，他的臉部和膝蓋也出現擦傷。

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由於製作單位當下並未提供護具給或喊卡，片段還插入大笑音效，甚至還疑似透過修圖方式要遮掩周深的傷口，讓粉絲相當不滿。製作單位也被轟「如此逃避責任，漠視安全問題的節目組最不具有跑男精神」、「出來正視安全問題」。

▲▼周深在節目中玩遊戲受傷。（圖／翻攝自微博）

對此，周深於12日發文表示，自己糾結很久到底要不要出面，但又怕粉絲擔心，「大家為我的好我都感受到了，非常感動！錄製節目時為了節目精彩好看，我們所有人玩遊戲的時候都會認真投入到遊戲當中，難免會有些磕磕碰碰！放心我沒有大礙！」

周深指出，工作人員們在每個遊戲上都有提前做測試，未來也會多爭取和製作單位溝通，「能在原有的基礎上再再加強再鞏固到讓大家不要擔心！說再多還是不希望你們擔心，謝謝你們對我的關心在乎和心疼，和你們相遇絕對是我這一生最大的最大的禮物！」

▲周深發文。（圖／翻攝自微博／卡布叻_周深）

此前，浙江衛視旗下的綜藝節目曾多次傳出安全問題，包括鄧超錄影骨折、高以翔猝死等事件，此次周深的受傷事件，也再次引發觀眾對該電視台安全標準的質疑。