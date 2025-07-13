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李多慧、籃籃破不合「朝聖五月天」　甜曬合照：跟寶貝約會

記者王靖淳／綜合報導

天團五月天昨（12）日晚上在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，現場吸引萬人湧入，就連啦啦隊女神李多慧和籃籃也都到場朝聖，破除過往兩人遭瞎傳不合的謠言，並於事後開心透過社群分享演唱會的觀後感想。

▲▼李多慧、籃籃。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧、籃籃朝聖五月天演唱會。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧分別在IG及Threads曬出多張與籃籃站在大巨蛋內的合照，開心表示「難得跟我家寶貝一起約會。」她透露自己完成了在台灣的心願清單之一——親自到現場觀賞期待已久的演唱會，同時也透露，五月天的演唱會是她「一直很想看的演唱會之一」，整場活動令她驚艷不已，留下難忘的回憶。

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▲▼李多慧、籃籃。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧、籃籃朝聖五月天演唱會。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧稱讚五月天的演出內容超豐富，更直言是她人生中「第一次看到這麼完美」的演唱會，無論是台北大巨蛋的舞台效果，還是現場演唱的氛圍與粉絲們的表現，都讓她有不錯的體驗感受，「一切都太完美了」。最後，李多慧更在文末開心喊話：「原來台灣的演唱會這麼好玩嗎？我還想再去！」甚至坦言自己「一陣子都走不出來了啦！」

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李多慧味全龍啦啦隊小龍女籃籃五月天

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