八點檔女神化身CEO！李燕韓國參展「寵員工花費全包」

記者許逸群／台北報導

台劇女神李燕近年事業版圖拓展迅速，從八點檔演員成功轉型為保養品牌的執行長。她不僅親力親為參與產品研發與品質控管，更積極拓展國際市場。繼香港、越南後，李燕今年率領團隊第四度出征韓國國際美容展，積極尋求國際合作機會。

▲台劇女神李燕近年事業版圖拓展迅速。（圖／Kocskin克麗詩黛提供）

李燕表示，參與國際美容展的目的是提升品牌國際競爭力，而非單純追求當下業績，「我希望能與國際接軌，讓台灣品牌在國際舞台發光發熱。」她更展現貼心CEO的一面，不僅包辦團隊的機票和住宿，更自掏腰包安排員工的餐飲及遊樂行程，讓團隊成員在工作之餘也能充分放鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李燕帶團隊出國參展，團隊花費全包。（圖／Kocskin克麗詩黛提供）



除了積極參與國際展會，李燕也安排了豐富的韓國考察行程，帶領團隊遊覽首爾和釜山，體驗當地文化。行程包含小王子村、海東龍宮寺等知名景點，以及刺激的斜坡滑山車體驗，並品嚐了各式道地韓國美食，像是螃蟹、韓牛、炸雞等，讓員工們在工作之餘，也能享受難忘的韓國之旅。

為了突破舒適圈，李燕更首度挑戰外景實境節目《花甲少年趣旅行》。她坦言，這是經過長時間的掙扎與猶豫才做出的決定，錄製過程中也克服不少心理障礙。「但我很慶幸自己跨出了這一步，收穫滿滿，也期待節目播出！」李燕表示，未來也希望能有更多機會嘗試不同類型角色。