曹柔理：親自看劇才知結局！　「瘋傳《魷魚3》拿出演費42億」正面給解答

記者吳睿慈／綜合報導

紅遍全球的《魷魚遊戲3》已在6月上線播出，結局掀起觀眾正反兩面回饋。演員曹柔理（曺柔理）在劇裡飾演「222號」，她挺著肚子參加殘酷遊戲，甚至在第三季裡誕下一子，只是早早領便當，沒能活到最後。她12日出演《全知干預視角》，透露自己也不知道戲劇結局，而外傳她拿了42億出演費，直呼「太不合理了」。

▲曹柔理演完《魷魚》人氣暴漲。（圖／翻攝自MBC）



曹柔理12日出演《全知干預視角》，感受到滿滿來自粉絲的支持，IG帳號在出演《魷魚遊戲2》前為160萬人，短短幾個月之間飆漲到760萬，令她感到很驚訝，並表示「以前（IG）留言區幾乎都是韓國人，但現在有很多外國人，留言很國際化」。

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▲有報導指出曹柔理拿了42億出演費，她否認。（圖／翻攝自MBC）



身價水漲船高，曹柔理在出演《魷魚遊戲》前，甚至有報導傳出拿了42億（近台幣1億元）出演費，她正面回應：「有報導寫說出演費42億，太不合理了，我拿得低很多。」

▲曹柔理透露《魷魚遊戲》片場劇透做得徹底。（圖／翻攝自MBC）



曹柔理更透露《魷魚遊戲》劇透做得徹底，她雖是其中一位出演者，但其實現場保安非常嚴格，「去到片場手機鏡頭會被貼上貼紙，出入要掃QRcode才可以進去，我連結局都是這次看完劇才知道，我（在劇裡）死了以後，就沒有拿到劇本了。」