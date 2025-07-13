《寶可夢》火箭隊配音員離世！享壽71歲

記者張筱涵／綜合報導

知名美國配音員詹姆斯·卡特·卡斯卡特（James Carter Cathcart）於美東時間7月8日辭世，享壽71歲。他因喉癌於紐約市加爾瓦里醫院過世，消息由其妻瑪莎・賈柯比（Martha Jacobi）透過臉書對外證實。

▲詹姆斯·卡特·卡斯卡特生前替火箭隊的小次郎和喵喵配音。（圖／翻攝自Instagram／ericaschroederva、網路）



詹姆斯·卡特·卡斯卡特是《寶可夢》系列的重要配音員，自1998年電影《寶可夢：超夢的逆襲》起，為大木博士、小茂、火箭隊成員小次郎與喵喵等角色配音，參與超過700集動畫、15部電影與無數遊戲。除《寶可夢》外，他也曾擔任《音速小子X》、《遊戲王》、《魔兵傳奇》等作品的聲音演出，亦以筆名Jimmy Zoppi從事演藝活動。

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詹姆斯·卡特·卡斯卡特在2023年確診喉癌後退出配音圈。事實上，他的音樂才華同樣出眾，早年是1970年代紐約龐克樂團「The Laughing Dogs」的成員，曾與Patti Smith Group、Cheap Trick、Blondie等同台演出，並有歌曲〈Get Outta My Way〉收錄於電影《CBGB》原聲帶。

詹姆斯·卡特·卡斯卡特辭世後，眾多粉絲與業界好友紛紛哀悼。《寶可夢》聲優埃里卡·施羅德 （Erica Schroeder）在社群平台感性發文：「你是如此快樂、善良、才華洋溢的靈魂，這個世界會想念你。」其妻也感謝多年來粉絲的支持，並表示：「讓大家快樂，是他最努力的目標。」據悉，卡思卡特的葬禮將於8月初在紐約舉行，詳細資訊將另行公布。