《還珠格格》柳紅爆「當年收入高過蘇有朋」　隔27年親揭低片酬

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家、編劇瓊瑤的經典作《還珠格格》，是許多觀眾心中的回憶殺，1998年首播時席捲華語圈，讓趙薇、林心如、范冰冰等一炮而紅，成為家喻戶曉的明星。近日，劇中飾演柳紅的女星陳瑩回憶當年，透露她一集的片酬只有1800元人民幣（約台幣7400元），也否認了外界傳言她比「五阿哥」蘇有朋拿得還高。

▲陳瑩在劇中飾演柳紅一角。（圖／翻攝自微博）

陳瑩近日拍片分享舊事，坦言當時仍是中央戲劇學院大三的學生，對於金錢並沒有太多概念。她開心表示：「可以拍瓊瑤阿姨的戲，當時真的覺得是中獎了！」儘管酬勞稱不上優渥，但對於一名學生來說，能參與這樣的代表性影視作品，早已是千載難逢的機會。

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▲陳瑩透露當年的真實片酬。（圖／翻攝自小紅書）

當年《還珠格格》雖然最後創下空前成功，但在籌備階段其實並不被看好，甚至不是大製作規格。副導演劉芳曾透露，因劇組一度遭多達五、六位演員婉拒，才轉向學校尋找演員，最終選中陳瑩出演柳紅一角。雖然不是女主角，但也讓她一戰成名。

陳瑩本身是舞蹈戲劇專業出身，她相當感激劇組給予機會，也坦言這段經歷不僅成為她演藝生涯的重要基石，更為日後的發展鋪路。雖然她沒有像趙薇、林心如一樣大紅大紫，卻也在戲劇圈穩紮穩打，參演過《煮婦神探》、《開封府傳奇》、《律政佳人》等多部影視作品。