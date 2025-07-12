《終極》女星「27週孕肚正面照曝光」　真實身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

以台劇《終極一班》走紅的女星五熊（蔡頤榛）在2020年嫁給圈外男友，今年2月底驚喜公開懷孕的喜訊，目前懷孕6月的她，今（12）日在社群限動曬出一張自拍照，驚訝自己已經來到第27週，進入懷孕中後期的階段。

▲五熊目前懷孕27週。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

透過五熊分享的照片可見到，她穿著一件白色上衣，搭配一條印有碎花圖案的長裙，拿著手機對鏡子自拍，露出開心的表情，渾圓孕肚一覽無遺。五熊在文中表示：「算一算突然發現27週了，難怪這兩天肚子重重的」，並透露隨著孕期推進，寶寶的動靜越來越頻繁，讓她對即將到來的7個月感到特別有感，「好快喔！」語氣中充滿期待及驚喜。

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▲五熊會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

事實上，五熊在今年2月底在社群曬出孕肚照，正式宣布自己懷胎7週，即將升格成為媽媽。談到驗孕過程，五熊透露是在情人節那天清晨揭曉，為此她感到既驚喜又興奮，「哇！ 我真的懷孕了耶！看來今年會非常有趣和刺激了！」並表示，自己在產檢時聽到寶寶心跳的那一刻，感覺非常奇妙。