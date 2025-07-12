欣西亞揪「紅姐3招征服千男」　揭心態驚：直球對決當然正中紅心

記者王靖淳／綜合報導

一名來自南京江寧的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」假扮女子，最近被指控與千名男網友約會並無套發生性行為，還偷拍整個過程，再放到會員制平台販售。消息曝光後引發熱議，就連兩性專家欣西亞也發文談論此事，之所以有千名男子願意與紅姐發生性行為，關鍵的原因有3個。

▲欣西亞發文談論南京紅姐。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞指出，「南京紅姐事件」的兩大矛盾點在於，一是多位外貌條件出眾的男性，包含小鮮肉、型男與健身教練等，竟甘願與他赴約；二是紅姐為男扮女裝，其外貌距離大眾認知的「美女」形象甚遠。即使部分男性發現對方為男兒身，仍選擇發生關係。為此，欣西亞直言，這背後有許多層面的原因值得深入探討。



[廣告]請繼續往下閱讀...

欣西亞分析，當免費的親密關係出現在眼前，對部分男性而言，足以喚起慾望的強烈刺激，一旦慾望被挑起，外貌、性別、身材反而變得不再是重點。欣西亞比喻：「自己滿心期待要去某家餐廳吃飯，半路已經在腦海想著要點什麼吃，幾乎已經嚐到那股美妙的滋味，結果到了門口卻發現它沒營業，不甘心和失落浮上心頭。」因此，她認為在這種「箭在弦上不得不發」的狀態下，許多男性會為了達成生理目的，會選擇忽略其他條件。

▲欣西亞認為南京紅姐靠3招征服男人。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

此外，欣西亞認為紅姐之所以能吸引這麼多男性赴約，關鍵在於她給予大量的情緒價值與安全感。她指出：「跟我發生關系你不用任何討好，來了你也可以完全做自己」，這種「省去追逐成本」的直球式誘惑，正好打中不少男性的內心需求，「紅姐不愧是男人，一般社會在兩性上，大部分是以『女人想被追求的公式』進行，但她卻直接採取『男人想被對待的方法』直球對決，當然正中紅心。」