鄉民女神懷孕8個月「孕肚正面照曝光」　自嘲：水腫到只能穿拖鞋

記者王靖淳／綜合報導

「鄉民女神」李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，今年4月更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，並於事後透露寶寶性別是女生。平時會在社群記錄生活的她，最近也發文分享懷孕8個月的近照及狀態。

▲李優分享近照。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

透過李優分享的近照可見到，她站在背景是大理石牆壁的廁所裡，對著鏡子拍照，她穿著一件米白色的針織上衣，上衣有V領設計，凸顯她的優雅氣質。李優的下身則是一條黑色的及膝裙，搭配白長襪以及厚底拖鞋，隨著懷孕進入8個月，她在文中透露近況寫道：「最近水腫到只能穿拖鞋。」

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▲李優分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

事實上，李優日前曾發文透露，懷孕之後身體開始出現各種變化，連自己都難以解釋，當中最讓她感到特別的，竟然是對地瓜的喜愛程度突然暴增，「在還沒釐清自己到底喜不喜歡之前，就已經深陷其中。」除了地瓜，就連各種地瓜做成的零食也讓她難以抗拒，她形容這股癡迷的感覺就像是「被魔法吸引」，同時也在文末驚呼：「實在是非常奇妙呢！」