周華健6度攻蛋再創紀錄！　「驚喜宣布加場」嗨錄影片謝歌迷

▲ 周華健宣布加場。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

國民歌王周華健6度攻蛋宣布再加場，《 周華健 少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會》繼北高雙蛋同步售罄後，將於9月21日再加演，周華健興奮呼籲歌迷「催落企」讓加場再完售的同時，更開心玩諧音梗，大喊：「我們不『健』(見)不散！」

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▲ 周華健預告經典歌唱好唱滿。（圖／滾石唱片提供）



加場是創下他攻蛋以來新紀錄，難掩興奮的他特別在官方社群錄下影片感謝歌迷，果真展現親民風範，更開心表示：「他表示嗨！我是華健！謝謝大家的熱情！台北與高雄兩場「少年的奇幻之旅3.0」已全面完售 Sold out！But！聽說還有很多人沒有搶到入場券，那些加場與搶不到的心聲，我都聽到了！經過各種協調與各單位的努力配合，我現在正式宣布9月21日台北小巨蛋再加一場！」

人來瘋的他更發豪語要與歌迷在小巨蛋辦大型KTV，笑說：「這個KTV大包廂百無禁忌，雖然沒酒精，但保證唱到微醺！只要大家有點就有機會聽到我在台上唱，一起來大合唱吧！」出道以來被稱為「忘詞王」的周華健更發豪語笑說，「你們的點歌單我都準備好背起來了！到時我就是你們的伴唱機，保證不跳字！」門票於17日起售。