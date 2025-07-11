小樂吳思賢化身杜拜王子！　42度高溫「洩粗肌麒麟臂」

▲小樂吳思賢赴杜拜拍MV。（圖／華納音樂提供）

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記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢睽違9年推出個人專輯《Let Go》，同名歌曲〈Let Go〉MV更遠赴杜拜拍攝，小樂化身杜拜小王子，穿著在地的服裝，讓他直喊喜歡，說簡直就像是電影《沙丘》裡面的服裝。

▲▼小樂吳思賢化身杜拜王子。（圖／華納音樂提供）

這次MV小樂在過去歷史與現實之間穿越平行宇宙，並且展現精湛舞技，不過小樂私下則是叫苦連天，原因是在杜拜的沙漠拍戲時，氣溫高達42度，又要全身包得緊緊，「每天我們大概凌晨2、3點就要起來，就是要在比較不熱的氣候下拍攝。」雖然陽光炙熱，再加上在沙漠裡移動困難，不過小樂看到拍攝成果之後一切辛苦都不算什麼了，「希望大家可以看到最真實的我。」

小樂新專輯找來國際頂流音樂團隊聯手打造，分別是曾與EXO、Justin Bieber、Anderson Paak、Dean、Super Junior、Taeyeon等重量級歌手合作的國際級音樂製作人Hyuk Shin、派偉俊以及製作人米奇林MCKY，專輯封面更展現小樂苦心鍛鍊多年的壯碩胸肌、腹肌，就是要將最好的小樂奉獻給所有歌迷。

而他也加碼公布新專輯三場北中南簽名會，將於7/19（六)在台北松菸、7/27（日）在台中廣三SOGO以及8/2（六)在高雄夢時代購物中心舉辦，邀請粉絲近距離與他一起現場互動。

