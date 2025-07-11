隱婚4年育2女！　韓歌手再曝喜訊「升格3寶爸」

記者張筱涵／綜合報導

韓歌手KCM（本名姜昌模）今年4月透露自己早有2個女兒，且已經結婚4年的消息，當時讓粉絲又驚又喜，而他8日宣布新歌的同時，也分享即將當三寶爸的好消息。

▲KCM是韓著名歌手。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）



KCM在7月8日透過Instagram開心表示：「就像今天發行的新歌〈你是我眼中最美〉一樣，這世界又來到了一份最美的禮物，我即將成為第三個孩子的爸爸，請大家祝福我！」並透露新歌正是受到迎接新生命的靈感啟發而創作。

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▲▼KCM發布新歌並宣布妻子懷孕的好消息。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）



除了分享感性告白，KCM也曬出第三胎寶寶的超音波照片，與粉絲一同分享喜悅。事實上，他與小9歲的圈外人妻子於2021年結婚，育有2名女兒，分別於2012年與2022年出生，其中長女今年已升上國中，值得一提的是，他是一直到今年4月才首度透露婚姻家庭情況，引發外界熱議。

KCM出道於2004年，曾以〈黑白照片〉、〈給恩英〉等情歌走紅，嗓音極具辨識度，2022年更加入綜藝節目《玩什麼好呢？》中期間限定男團「MSG Wannabe」，再度打開知名度，人氣持續不墜。