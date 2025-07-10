獲「臺北戲劇獎」雙料大獎！金士傑《最後14堂課》封箱後奪獎

記者許逸群／台北報導

台灣首屆臺北戲劇獎頒獎典禮於日前盛大舉行，果陀劇場以精湛的演出實力，在眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲雙料大獎，為台灣劇場寫下輝煌一頁。

▲▼《最後14堂星期二的課》與《親愛的彼得先生》雙雙奪下大獎。（圖／果陀劇場提供）



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果陀劇場憑藉經典舞台劇《最後14堂星期二的課》及改編音樂劇《親愛的彼得先生》獲得戲劇類男演員獎及音樂劇類女演員獎。資深演員金士傑以《最後14堂星期二的課》獲得戲劇類男演員獎，為其50年舞台生涯增添最耀眼的一筆。他感性地分享，演出猶如與熱愛生命的老師約會，充滿喜悅。

《最後14堂星期二的課》自2011年首演以來，已演出339場，今年3月底才剛完成封箱演出，此次獲獎更為這部經典作品畫上完美句點。該劇不僅展現了金士傑與卜學亮的精湛演技，也成功詮釋了師生間深厚的情誼與人生哲理。而《親愛的彼得先生》則以細膩的情感刻劃，張稜與王為的默契演出更是令人動容。

果陀劇場創立於1988年，37年來始終堅持創作初心，累積近百部戲劇作品。此次在臺北戲劇獎中獲得雙料冠軍，不僅肯定了果陀劇場在舞台劇與音樂劇領域的深厚實力，也彰顯了台灣劇場的蓬勃發展。

展望未來，果陀劇場將於2025年下半年推出三部改編佳作，包括改編自印度經典電影的音樂喜劇《三個傻瓜》、改編自東野圭吾小說的《解憂雜貨店》，以及改編自台灣作家謝東霖漫畫的原創音樂劇《我在詐騙公司上班》，持續為台灣劇場帶來更多精彩作品，展現其豐沛的創作能量與對藝術的熱情。