白白揭前夫PUA內幕　4年婚姻遭打壓否定：人生最大的羞辱

記者王靖淳／綜合報導

藝人白馨儒（白白）2020年嫁給圈外男友，但在今年4月宣布離婚，坦言性生活不合是婚變的原因，日前更揭露前夫是警察的身分。平時會透過社群記錄生活的她，最近發文分享過往婚姻生活的傷痛經歷，貼文一出，立刻掀起討論。

▲白白。（圖／翻攝自Instagram／baisinru）

白白坦言4年婚姻對她而言是場煎熬，遭遇被打壓、否定、甚至造謠。她回憶，曾被前夫要求不要告訴朋友他是警察，理由是「怕被殺、被跟蹤」，甚至在對方朋友面前被當笑話取笑。這些回憶讓她痛徹心扉，「當著我的面跟朋友、家人說如果哪天白白懷孕的時候就會拿翹！到底要拿什麼翹？孕期、月中、帶娃三個階段，都扎扎實實地刺痛我！每天不斷對我PUA。」

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白白強調自己並非為了博關注，而是希望透過分享實際案例，提醒戀愛中或即將踏入婚姻的人別受傷。她提到，這些發文並非「家醜外揚」，而是想作為活生生的借鏡，「我只想拉那些陷在一樣狀況的人一把。」她感慨，許多私訊她的網友原以為自己是唯一受害者，沒想到也有人有類似經歷，這更堅定她說出真相的決心。

▲白白分享婚姻看法。（圖／翻攝自Instagram／baisinru）

面對過去婚姻帶來的創傷，白白直言「這不是心靈雞湯，不是八點檔！是我人生中最大的選擇錯誤與羞辱。」她更指出，婚姻中沒人會預知冷暴力的到來，更無法隨時蒐證，她只是選擇即時停損、勇敢離開，「有些事要快速放下沒那麼容易！我不是聖人！」