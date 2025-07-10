金秀賢陷廣告商索賠突傳「1.7億賣豪宅」！　遭瘋猜原因真相曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢（김수현），3月遭捲入與已故女星金賽綸（김새론）的感情爭議，雖然他始終否認相關指控並提告反擊，形象仍大受打擊，也傳出不少與他合作的廣告商，開始提出訴訟索賠。近期他以80億韓元（約台幣1.7億元）的價格，將持有11年的豪宅出售，引發網友猜想。

▲金秀賢售出位於首爾的豪宅。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



綜合韓媒報導，金秀賢近幾年接連買下3間位於首爾聖水洞的豪宅「Galleria Foret」，日前他則將其中1間以80億韓元賣出。據了解，金秀賢是在2014年時，以30億韓元（現約台幣6400萬元）購入該物件，出售後獲利約50億韓元（約台幣1.1億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金秀賢遭捲入與金賽綸的感情爭議，但嚴正否認相關指控。（圖／達志影像）



金秀賢近期傳出遭多家廣告商索賠，更有南韓律師預測，若與他合作的約15個品牌全數提出訴訟，恐遭索賠超過100億韓元（約台幣2.1億）。隨著出售豪宅的消息傳出，南韓論壇「The qoo」上則有部份網友猜測，金秀賢在這個時間點賣掉房子，可能與支付賠償有關。

然而據韓媒《Dispatch》（D社）報導，金秀賢其實早在去年，就已經規劃要將該物件出售，而且買家也早已定下來，只是雙方一直到上個月，才完成買賣合約簽署，因此這場交易應與後來的索賠訴訟無關。