家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

記者黃皓瑋／綜合報導

新北市土城區7日發生有家暴前科的男子當街追撞、砍殺妻子及其妹妹致死的慘案，震驚社會，主播宋燕旻8日有感而發，分享身邊的人面對家暴的經驗，透露對方遭受暴力，卻無法離開加害者的真實原因，讓她坦言連她都束手無策。

▲宋燕旻分享身邊人的經歷。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）



宋燕旻8日在Threads發文，透露自己也有認識的人遭受配偶家暴，雖然她曾向對方表示願意提供安置、法律等協助，不過得到的回應卻出乎意料：「如果我真的走了，他會去我爸媽家縱火。」讓她不禁坦言：「當那個人是神經病，還是偽裝良好有正當工作的神經病，連我都不知道該怎麼辦了。」

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▲有家暴前科的男子殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陸運陞攝）



貼文一出引發熱烈討論，有不少人分享類似經驗：「我媽媽就是怕我生父會傷害家人，一生都不敢離婚，分居多年」、「一個朋友當初也是相同狀況，所以沒離婚」。許多網友也直呼：「可怕的是家暴者偽裝成好人愛家形象」、「真的要好好找伴侶才不會禍及家人耶」、「很多人說為什麼不離開家暴男，都沒想過可能她是被威脅的」。