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許藍方動「腦部動脈瘤」手術！爆和王少偉交代後事　遺囑內容全公開

記者孟育民／台北報導

「最美性學博士」許藍方4月下旬在社群網站坦承，已悄悄完成腦部動脈瘤手術，甚至在術前簽署遺囑時曾感到不安，但也發現自己「沒有遺憾，反而很滿足」。許藍方日前錄製《命運好好玩》坦言手術難免有風險，有特別交代後事，「第一點我的財產交給媽媽處理，第二點是貓咪，不要隨便移動我的家，直到牠們離開，還有我露台上有植物，我財產上一部分的錢要定期請管家來顧牠們。」

▲▼許藍方談到交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼許藍方公開遺囑內容。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼許藍方談到交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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許藍方一度病危，為了怕出意外，她表示事前有和王少偉交代，「他就是一個比較能信任的朋友，我就跟他說，如果我怎樣記得和我媽說，寫遺囑的東西放在哪邊，如果跟我家人講，他們一定會想看或幹嘛的，我要跟一個比較沒有情緒的人講。」

▲▼許藍方談到交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼許藍方和王少偉交代後事。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube、許藍方、王少偉IG）

▲▼許藍方特別和王少偉交代後事。（圖／翻攝自許藍方、王少偉IG）

事實上，許藍方和這顆動脈瘤已經和平共存十多年，當時是在某次昏倒後接受核磁共振檢查時意外被發現的。她也透露，今年年初在接受新光醫院健檢時，追蹤腦部狀況，發現動脈瘤變大，醫師判斷必須介入治療。經由神經外科醫師安排檢查，並最終由放射科醫師執行栓塞手術，整個過程相當順利，動脈瘤已成功控制。她也坦言，腦中有動脈瘤應該每年追蹤，但「人性總有點犯賤」，這次終於面對檢查，也感謝自己勇敢跨出那一步。

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許藍方王少偉腦部動脈瘤後事

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