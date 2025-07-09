劉品言、連晨翔登記結婚「樂擁最萌見證人」　隔1月才登記原因曝光

記者張筱涵／綜合報導

劉品言與連晨翔這對因戲結緣的銀幕情侶，自合作電視劇《舊金山美容院》後擦出愛火，今年6月公開宣布結婚並懷孕的喜訊，讓粉絲驚喜不已。不過，雖然兩人早已官宣成為夫妻，實際上直到7月2日才悄悄前往戶政事務所完成登記。

▲劉品言和連晨翔與愛犬一同前往登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



今日（7月9日），劉品言在Instagram限時動態中首度曬出與老公連晨翔及愛犬的甜蜜「正面照」，間接回應日前被媒體跟拍報導。她幽默寫道：「所謂的良辰吉時，其實就是大家有空的某一天，我們就出發去登記了。」她強調原本無意高調宣布，沒想到低調登記還是引發媒體關注，「畢竟自己的私事也這樣熱鬧了一個月了，但…還是被跟拍了，既然如此，就來張『好看』的正面圖吧。」

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照片中，劉品言與連晨翔身穿白色襯衫，甜蜜依偎笑容滿面，手中抱著萌犬一家三口畫面幸福洋溢，充滿溫馨氣息。她也特別感謝外界的祝福與關注，貼文最後以藍色愛心作結，流露滿滿幸福感。這對新婚夫妻的低調甜蜜，也讓粉絲再度感受到他們真摯的感情。

▲劉品言發文。（圖／翻攝自Instagram／esther88）