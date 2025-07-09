陳柏霖前任是「賭場大亨小三」為愛搬香港被棄！親曝戀情低調原因

▲陳柏霖（左）與Mandy Lieu（右）曾愛得高調；只是Mandy Lieu後來為了想嫁豪門洗米華，結果弄得一團混亂。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

一路與庭瑄低調談情，陳柏霖向本刊解釋過背後的原因，訪談時是2017年，他分享感情觀時如此說道：「永遠就是低調就對了。大家每次看到什麼東西都會說，很無聊，干我屁事，我不想看到這個新聞，那我就選擇我不要打擾大家，什麼都不說好了。這就是我的結論。」

過去與前女友Mandy Lieu交往，陳柏霖在香港愛她愛得很公開，如今則是反省：「以前我都不care（在乎），那真的不好。」

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▲桂綸鎂（右）、陳柏霖（左）曾傳出交往，而且兩人自《藍色大門》後未再配對拍戲，但偶爾會在其他時尚或綜藝的場子合體。（圖／鏡週刊提供）

當年陳柏霖為了Mandy Lieu搬到香港，後來卻被拋下，因為前女友選了豪門，也就是娛樂大亨洗米華，沒想到她生下一對兒女但逼宮失利，又遭小四與日模松岡李那竄位。

▲2016年，陳柏霖（右）與河智苑（左）因為宣傳電影《危險羅曼史》，經常一起出席活動，對於緋聞一笑置之，也有說法稱那是男方為了掩護與庭瑄戀情的煙霧彈。（圖／東方IC）

傳出Mandy Lieu發訊息怒罵松岡李那，向小三、小四開戰，情事相當精彩。對比陳柏霖與庭瑄細水長流近13年，如今傳出終於要走入家庭，也算是分手後兩樣情。



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