陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

記者田暐瑋／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」喜歡穿女裝戴假髮、化濃妝，常在網路上約男網友出來見面，趁機偷拍約會影片，再放到會員制平台販售。警方獲報後將其逮捕，發現南京紅姐其實是一名38歲中年男性，更傳已和1691位男子發生性關係，其中不乏年輕健身教練、大學生等等。

微博近日爆出「南京紅老頭」風波，瘋傳是一名60歲的偽娘網紅「南京紅姐」涉嫌偷拍和千名男子的性愛影片販售。不過大陸警方7日公開說明，其實紅姐真實身份是38歲男子，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以「免費性行為」為誘餌約見面。

▲大陸偽娘騙上千男性發生性關係。（圖／翻攝自微博）



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據悉，紅姐每次只要求男網友帶花生油、水果等禮物作為見面條件，就願意發生性關係，部分受害者見面後，即便發現對方真實性別，大多抱持著「來都來了」的心態，照樣發生性關係，紅姐則會架設偷拍鏡頭，將性愛過程全程拍下，再放到會員制平台收費販售。

▲大陸偽娘騙上千男性發生性關係。（圖／翻攝自微博）



目前據傳有1691名男性受害，其中不乏健身教練、大學生、上班族等，且因為都有拍到受害者長相，影片外流後已有多人遭認出，對此，警方低調表示實際涉事人數為「多名男性」，具體數字仍在確認中。不只如此，還有消息指出，紅姐明知罹患性病，仍在無保護措施的情況下發生性行為，可能導致性病傳播，但警方表示目前尚無證據，若證實此事，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。