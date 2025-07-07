女星巴黎遇「破窗搶劫」！黑衣人持破窗器狂砸副駕　車內慘狀曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星戴燕妮是女團YEPGIRLS出身，2020年因參加選秀節目《青春有你2》，使得知名度上升。她7日透露自己和工作人員在法國巴黎，竟遇上破窗搶劫，除了分享驚險過程，她也曝光了車內的慘狀。

▲戴燕妮2020年曾參加《青春有你2》。（圖／翻攝自微博／戴燕妮Flora）

戴燕妮表示，自己在前往巴黎的機場高速公路上，竟遇到持破窗器的黑衣人行搶，對方帶著手套直接砸碎副駕駛座的車窗，當時她坐在後座，化妝師則在副駕駛座，搶匪瞬間就奪走化妝師的包包，整個作案過程只有幾秒，完全來不及反應。

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▲戴燕妮在巴黎遇到破窗搶劫。（圖／翻攝自微博／戴燕妮Flora）

戴燕妮透露，化妝師當下腿部被碎玻璃割傷，慶幸的是對方的護照是隨身帶著，被搶走的財物以信用卡、化妝品為主，否則後果不堪設想，「真的經歷這一切，心有餘悸！」戴燕妮也提醒說：「一定一定要注意安全！重要的身份證件貼身收好！」

▲▼戴燕妮分享車內狀況和化妝師的傷勢。（圖／翻攝自微博／戴燕妮Flora）

事實上，擁有千萬粉絲的大陸網紅何丹彤，在2023年時也曾於巴黎遇搶。當時，她和戴燕妮一樣是在乘車途中，遇到騎摩托車的搶匪惡意逼車破窗、威脅。事後一行人報警，法國警方卻稱「因為沒人受傷所以不受理」，讓何丹彤傻眼表示「真搞不懂這邊的治安」。