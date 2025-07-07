乃木坂46前成員拍戲險出事！雨中推夫墜崖「意識模糊、無法呼吸」

記者吳睿慈／綜合報導

懸疑日劇《被我殺死的丈夫回來了》由乃木坂46前成員山下美月領銜主演，講述女主角在殺死老公後，卻發現對方以失憶的狀態回到身邊，在交織著罪行與愛情的故事中引爆一連串衝突。她在拍攝時相當敬業，在泥地上匍匐，幾乎冷到快無法呼吸，令她直呼印象深刻、差點出事！

▲山下美月相當敬業，在低溫下匍匐在泥地上拍攝冷到無法呼吸。（圖／Hami Video提供）



乃木坂46前王山下美月離開乃木坂46後不斷在戲劇、電影演出各類型角色，此次在《被我殺死的丈夫回來了》首次擔任連續劇單獨主演，化身背負殺夫秘密的女主角「鈴倉茉菜」，挑戰出道以來最沉重角色，預告中淋著大雨將老公推下懸崖的畫面令粉絲超震撼。

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她透露劇情將不斷反轉，「全劇一共6集，劇情會更加明確有力地推進，我想觀眾在每一集中對人物的印象也會產生變化。」有場戲至今難以忘懷，她說：「有一天氣溫特別低，我得匍匐在泥地上拍攝，那一刻冷到快無法呼吸，意識逐漸模糊，感覺非常真實、難以忘懷！」讓人格外期待這位前國民偶像在《被我殺死的丈夫回來了》展現的極致演出。

▲▼山下美月與飾演老公的萩原利久三度合作。（圖／Hami Video提供）



《被我殺死的丈夫回來了》主演山下美月與飾演老公的萩原利久三度合作，萩原利久笑言：「我們第一次共演是在五年前，那時分別演出高中生與AI少女，這次則是『被殺夫』與『弒夫妻』，每次都是很特別的關係設定！」他也激讚山下美月的演技，即使兩人共演時總是充滿沉重的對話與困難的情境，但山下美月在戲外仍能以開朗笑容鼓舞劇組，「即使是在拍攝嚴肅場面時，我們在開拍前都還會有說有笑，她總能在正式開拍的瞬間立刻進入角色，每次看到這點我都很佩服！」本劇將於11日起每週五在Hami Video播出。

Hami Video更有綾瀨遙主演的《孤獨S又怎樣》每週日全台獨家上架，並獨家播出由志田未來演出的單集特別篇《下山吃飯‑高崎篇》、以及深夜美食劇《晚酌的流派4 夏篇》在夏夜療癒身心；一連串兼具懸疑、療癒與娛樂多元元素的強檔新戲，讓觀眾追劇追不停。