鍾明軒華麗登《炎上》！開嗆「台灣不需薩泰爾」　遭酸造型像五星旗

記者孟育民／台北報導

2025 BROAN 美國百朗《炎上 BURN》第三場主秀《炎上 鍾明軒》於台北流行音樂中心登場，由「炎上大將軍」陳大天領軍演出，率領火伴陣容包括 Cheap、瑞恩、比杰、神經元、嗨咖與琳妲聯手嘴爆主秀。自封「國際美人」的鍾明軒開場就嗆：「如果不是薩泰爾，大家真的沒機會看到這堆社會邊腳料。」語帶雙關狠酸嘉賓，直言「台灣不需要薩泰爾」他更笑稱大天「現在只適合吃楊桃冰」。

▲鍾明軒一身華服登上《炎上》。（圖／薩泰爾娛樂提供 ）

面對演出當日適逢「世界末日」謠言，鍾明軒也不忘補刀：「對大天來說，5月那天已經是世界末日了。」演出中段更迎來全場高潮——火伴集體發動〈大外軒RAP〉環節，輪番以饒舌攻勢嘲諷鍾明軒，從「Chinese culture」語言梗到五星旗造型都成為火力目標。

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▲鍾明軒遭眾人輪流砲轟，現場火藥味十足。（圖／薩泰爾娛樂提供 ）

陳大天更對觀眾喊話：「大家本來買的是一份主菜，今天升級成雙拼，如果可以選，我希望拼的不是雞鴨。」自嘲之餘也猛虧鍾明軒風波，模仿對方語氣高呼：「老師您好，這是錄製視頻！」更調侃他從「國際美人」升級為「中國際美人」全場笑聲不斷。



