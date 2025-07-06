蔡允潔懷二寶瘋狂胎動！　「急搭計程車衝醫院」結局反轉逗樂她

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子。進入倒數生產階段的她，昨（5）日在社群發文分享目前的身體狀態，透露因為瘋狂胎動，讓她嚇得趕緊去婦產科，結果出現反轉結局，「還以為今天就要生了。」

▲蔡允潔進入倒數生產的階段。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）



蔡允潔透露，寶寶在肚子裡整晚猛烈胎動，讓她一度相當緊張，擔心是否即將生產。由於擔心寶寶健康，蔡允潔深夜緊急叫了計程車直奔醫院，過程中滿腦子都在想「他還好嗎？」沒想到醫院後，畫風瞬間反轉。

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蔡允潔笑說，在經過醫生檢查，照了超音波及胎心音監測後，寶寶彷彿在向醫生「比耶」，讓她相當哭笑不得，最終確認一切安好，這才讓她安心回家。貼文曝光後，湧入大批網友寫下關心留言「加油」、「辛苦了」、「祝小潔媽咪順產小福寶。」

▲蔡允潔以為自己要生了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

事實上，蔡允潔剩下不到一個月的時間就要生產，最近她在社群上傳一系列孕婦寫真照，絕美狀態吸引上千人按讚。日前她更發文坦言，雖然懷孕後期身體不適，但仍選擇繼續工作，因為她認為不論在哪裡，如果真的臨時要生，都是得叫計程車去診所，與其待在家整天忍受身體不適，不如讓自己維持正常步調。