7月9日星座運勢／天秤感情冰點「財運卻大好」！ 魔羯座需多講情
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：反覆詳閱合約
感情：抱怨是致命傷
財運：獲利出場了結
幸運色：奶黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：貴人提拔相助
感情：誠意本該慎獨
財運：得到前賢指引
幸運色：粉晶色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：回憶最初初心
感情：感情進入冰點
財運：陸續增加收入
幸運色：磚紅色
貴人：金牛
小人：天秤
【土象星座】
工作：擴張業務人脈
感情：多講情少講理
財運：調解金錢問題
幸運色：西柚色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：工作不宜誇功
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：思維創新無限
感情：熱情得到回應
財運：降低沉默成本
幸運色：桃木色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：效率獲得美讚
感情：愛不需要理由
財運：獲利大幅成長
幸運色：星空色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：順利解決困難
感情：感情細水長流
財運：多祈福能得財
幸運色：霧藍色
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：多多團結行動
感情：感情細水長流
財運：系統規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：雙魚
【火象星座】
工作：迎接新的開始
感情：打是情罵是愛
財運：易得失心過重
幸運色：紫晶色
貴人：處女
小人：射手
工作：做足充分準備
感情：避免冷漠暴力
財運：不宜過度投資
幸運色：墨綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：表現一如往常
感情：看破不必說破
財運：買賣再三比較
幸運色：茶綠色
貴人：天蠍
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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