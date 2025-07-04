曾國城瘦3kg、曾敬驊發福！同框被虧會認錯　施名帥神吐槽：「曾」眼說瞎話

記者蕭采薇／台北報導

第27屆台北電影節頒獎典禮4日晚間舉行入圍酒會，「最佳男配角」入圍者曾國城、李康生、曾敬驊、施名帥共同出席受訪，曾國城特別點名曾敬驊，希望未來有機會一起演戲。席間曾敬驊說自己近期變胖，曾國城則瘦了不少，媒體開玩笑說：「再這樣下去會認錯你們兩個！」一旁施名帥立刻吐槽：「這是『曾』眼說瞎話（睜眼說瞎話）！」

▲台北電影獎入圍酒會，最佳男配角入圍者（左起）李康生、施名帥、曾敬驊、曾國城。（圖／記者李毓康攝）

曾國城透露，為了健康，也為了參加台北電影節，他最近瘦了3公斤。施名帥哏力全開，開玩笑說：「這樣7月5日（末日預言）可以跑得快一點！」曾敬驊則自稱最近因為沒有拍戲，變胖了一些。

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▲曾國城近期瘦了3公斤。（圖／記者李毓康攝）

曾國城表示，希望有一天能夠與曾敬驊一起演戲，笑說「應該不是《刻在你心底的名字》，忘年之交也行。」而去年金馬獎曾國城敗給施名帥，如今再次對決，曾國城說：「沒有嫌隙，因為優秀的從業人員都會受到肯定。」但施名帥的幽默發言，也讓曾國城笑說：「你想轉型諧星要說嘛！」

▲曾敬驊表示近期沒拍戲，胖了不少。（圖／記者李毓康攝）

李康生先前爆出誤拿海膽的新聞，不過他透露，已經和海膽老闆成為好友，不打不相識。被虧說老闆有沒有說得獎要請他吃海膽大餐？李康生自嘲：「沒有啦，我現在看到海膽會怕！」但他也展現影帝自信，被問入圍感想，他淡淡一笑說：「不意外。」

▲施名帥金句頻出，笑翻眾人。（圖／記者李毓康攝）

▲李康生透露已經和海膽老闆變成朋友。（圖／記者李毓康攝）