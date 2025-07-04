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專訪／劉子銓《與惡2》演殺人犯　典典寶寶「躲眼神」一看他就逃跑

記者黃庠棻／專訪

台劇《我們與惡的距離 II》已於開播後在PTT台灣戲劇版上討論度熱烈，本片集結實力派演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱等。隨著劇情接近尾聲，劉子銓飾演的縱火犯「胡冠駿」的故事也一層層被揭開，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的細節。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

平時有著開朗形象的劉子銓，這一次在《我們與惡的距離 II》飾演有反社會人格、ADHD等精神疾病的縱火犯「胡冠駿」，分享了接下這個角色的契機，坦言自己讀完劇本之後其實很心疼角色，直呼「冠駿其實是個很複雜的人，很想為他發聲」。

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▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

為了演活反社會人格、ADHD的角色，劉子銓透露自己有上網查詢很多相關資料，身邊也有朋友有輕微的過動症或是情緒管理障礙，他特地詢問周遭友人生活的經驗，但他強調劇本對於胡冠駿病症的描寫其實已經很足夠，坦言自己有幾幕吼到一直發抖「一入戲後，根本不太需要做功課」。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

談到飾演「胡冠駿」最大的困難，劉子銓分享是在結尾前的一場戲，與飾演父親的盛駿隔空對視，雙方內心都有滿滿的情緒，他說道「這是冠駿少數真情流露的戲碼，他很後悔，那一場戲我們都沒有講話，只有眼神交流」，更表示自己其實有很多場戲拍完都忍不住落淚，但為了角色的完成度被林君陽導演規定「這個角色不能在鏡頭前哭」。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓與導演林君陽。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

不僅如此，劉子銓在《我們與惡的距離 II》為了吸引父親注意，做出一堆令人髮指的事，包含在家中全裸嚇走幫傭阿姨的戲碼，他笑說「是自己出道以來最大尺度」，全身上下只穿著一條緊身的肉色內褲，幾乎裸體演出的他一開始相當緊張，但感謝劇組給足安全感，到最後他甚至能自在地穿著內褲在房間內走動。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

而劉子銓在《我們與惡的距離 II》中與周渝民有許多對手戲，他分享劇組有三天在嘉南療養院拍攝，當時每個人都沈浸在劇組沈重的情緒裡，自然而然地各自找角落坐下，幾乎沒有聊天或交談，就連跟他感情很好的黃鐙輝、從小看他長大的屈中恆都沒有來打擾，他跟仔仔也沒有特別交流，開玩笑說「我弄死他們全家欸，所以私下互動不能太多啦」。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

事實上，劉子銓在拍攝《我們與惡的距離 II》時，角色胡冠駿的眼神、個性也潛移默化在他的日常生活當中，不只那段時間脾氣變得較為暴躁，回覆訊息也像角色一樣口氣變差，細微的變化就連回到台北見到妹妹「典典寶寶」都發現。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

此前，劉子銓透露因為飾演胡冠駿這個角色，有段時間性格變得較為陰沈，幸好回到台北見到典典寶寶就會恢復成為自己，妹妹是他調節心態的關鍵點，但他分享其實當時才2歲的妹妹很敏感，直呼「她其實有發現」，坦言那段時間妹妹看他的眼神會躲避，常常對著他說「不要」，也會用逃跑來拒絕他的擁抱，他笑說「她應該是發現我的眼神有變化」。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

對此，劉子銓表示飾演胡冠駿的那段時間，雖然被妹妹冷落，但不至於走心，只是心裡會有點難過，但轉念一想，這也代表他很入戲，因此連細微的變化都被2歲多的妹妹給發現。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

所幸，現在3歲的典典寶寶跟劉子銓的關係越來越緊密，他透露先前妹妹跟一名男孩子在公園遊玩，媽媽趙小僑開心地傳了照片在家族群組，他馬上嚴肅地詢問「這男的是誰」，得知是同學才放心；而父親劉亮佐、媽媽趙小僑目前只看過《我們與惡的距離 II》前兩集，夫妻倆希望能一口氣追完他的新作品，一家人的可愛互動與緊密感情在採訪中展露無遺。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》有亮眼的表現。（圖／公視提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。本週第9、10集最終回，將於本週六（7/5）晚上9點起，在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集；直播後的新集數也將於當晚十點起在公視+、CATCHPLAY+、愛奇藝國際版同步上架；海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及AMAZON PRIME VIDEO全球240個國家與地區。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

《我們與惡的距離》官方臉書今（7/4）晚8點半進行最終回限定直播，導演林君陽、編劇呂蒔媛偕同演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、詹子萱、劉子銓、白潤音等將上線與觀眾互動。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演關鍵角色縱火殺人犯「胡冠駿」。（圖／公共電視、CATCHPLAY、大慕可可提供）

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我們與惡的距離 II劉子銓

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