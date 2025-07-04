準備好末日救難包　Lulu凍卵後急著找精主

記者葉文正／台北報導

去年以《此時此刻》入圍金鐘戲劇節目潛力新人獎的Lulu黃路梓茵再推新作！最近首度挑戰「八點檔」演出，由億萬票房導演殷振豪操刀，一口氣拍攝3支Reno14「有意思冰菓室」系列短片，今天出席活動時，Lulu談到床頭隨時準備著末日救難包，也有滅火器，但凍卵33顆後，希望能找到精主，完成結婚生字的願望。

▲LuLu（黃路梓茵）出席手機記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

由於OPPO之前找許光漢代言，Lulu感覺與有榮焉，她還笑說也搶下許瑋甯的工作，稱讚手機功能很好，有AI替換表情的功能，希望代言價碼可以千萬，搞笑說：「我都賺艱苦錢，但就像憲哥講的，上了台就不計較多少錢。」

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▲LuLu希望找到精主 。（圖／記者黃克翔攝）

Lulu說凍卵後，凍完後不要有太大運動就好，跑太快卵巢會扭轉，想要幹什麼都可以，還自己打排卵針，「我打排卵針時，也有在日本搭雲霄飛車，我是33歲凍的，剛好33顆，這種就是媽媽生我的出生的時候就註定好了。」

▲LuLu剛完成凍卵大事。（圖／記者黃克翔攝）

被問到有沒有交往對象，她回嗆：「我若是有找到適合精子，我去凍卵幹什麼，請大家推薦我可以產地直送的精子，這次過程也OK，肚子有很脹，感謝送子鳥贊助，我打算結婚生小孩這件事就看看緣分。」

她也被問到明天是預言者說的世界末日，「原來明天就是七月五日，有這個議題是好的，人真的會有這一天，要把每一天都過得很好，讓自己沒有遺憾隨時可以走。急救包我每天都放在床頭，小北百貨都有賣，床頭都有放，最好不要用到。」

Lulu也透露，其實家裡廚房也有放滅火器，所以也想過身後計畫，想到立遺囑並不難，「我每年都會跟最好的姊妹講我的遺照要用哪一張，錢的部分還沒寫好。如果要插管治療，放棄治療也要寫好，要去大醫院寫才可以。就是有備無患，很謝謝大家。」

她說希望能找到寶寶，有是最好，沒有也沒有怎樣，本來想說26歲結婚，現在放輕鬆該來就會來，「拍OPPO影片有幫我圓夢，片中我懷了總裁的孩子，現在想想，精子也可以是國外的。」

有粉絲湊合Lulu跟陳漢典，Lulu也說：「憲哥說過，生女的就包兩百萬，男的一百萬，結婚也有百萬，但我們都還有工作收入，暫時不需要。但有遇到聊得來的對象，也有心動的人，圈內圈外都有，太多了，有潛藏的追求者，我凍了33顆，只是精子都不來找我。」Lulu說還是會有機會主持三金，有機會見到大家。