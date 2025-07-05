7月5日星座運勢／牡羊兼職賺翻！ 射手多職但疑心重
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：保持資訊對稱
感情：順勢主動出擊
財運：重視投資報酬
幸運色：金箔色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：信心可以成功
感情：愛是成全對方
財運：恐破財多留意
幸運色：海藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：主動完成雜務
感情：整理內心情緒
財運：收入源源不絕
幸運色：楓糖色
貴人：牡羊
小人：雙子
【土象星座】
工作：避開爭鋒相對
感情：心理放下糾結
財運：以冷靜來理財
幸運色：可可色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：拓展業務人員
感情：彼此冷靜下來
財運：切忌欲求不滿
幸運色：茶綠色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：建議以靜制動
感情：感情對象公開
財運：一切自由安排
幸運色：淡綠色
貴人：金牛
小人：天秤
【水象星座】
工作：坦率交接對流
感情：看到對方付出
財運：產生借錢想法
幸運色：虎皮色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：主動提出問題
感情：放輕鬆別嚴肅
財運：營收獲利成長
幸運色：霧綠色
貴人：天秤
小人：射手
工作：行銷整合變化
感情：內心較為敏感
財運：盡快撤回資金
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：牡羊
【火象星座】
工作：高層訪視視察
感情：互動非常愉快
財運：兼職收益增加
幸運色：正紅色
貴人：獅子
小人：處女
工作：工作不宜過度
感情：別吝嗇於示愛
財運：出外逢財貴人
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：身兼多項職務
感情：容易疑神疑鬼
財運：投資收益穩定
幸運色：水藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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