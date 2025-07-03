Energy奪金曲…網瘋傳「書偉撞臉陽帆」！　驚人巧合曝光

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy上週在金曲獎上，以去年紅遍大街小巷的歌曲〈星期五晚上〉拿下年度歌曲獎，也是他們成團23年來的首座金曲獎，有趣的是，有網友發現當天上台領獎時，書偉竟然撞臉綜藝大哥陽帆，讓粉絲都笑翻。

▲Energy書偉被說與陽帆撞臉。（圖／翻攝Energy IG）

巧的是，陽帆在金曲獎頒獎典禮前，還真的和Energy牛奶、書偉、阿弟合體大跳新歌〈馬上去〉，三人還和陽帆一起戴上他在節目《分手擂台》的金字標記「白手套」，一跳完三人直呼白手套太可怕，立刻脫手套開溜，跑去買冰淇淋吃，相當搞笑。

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牛奶更在影片下留言：「神之白手套一戴上就有魔力，帆人不要隨便戴。」陽帆則說：「不是16蹲…我都好…」結果陽帆女兒安吉則逗趣回覆老爸：「我也要吃冰淇淋。」其實早在Energy在排練〈馬上去〉的舞蹈時，他們就發現舞步激似《分手擂台》中陽帆的手勢，因此當時就計畫要找陽帆一起跳〈馬上去〉，沒想到又搶先被網友發現書偉撞臉陽帆，一連串巧合相當逗趣。

▲Energy與陽帆合體戴白手套跳〈馬上去〉。（圖／翻攝Energy IG）

此外，Energy將在今年9月6、7日重返高雄巨蛋開唱，7月20日還要舉辦簽唱會，正如火如荼的準備中，目前演唱會僅剩零星票券可購買，詳洽拓元。