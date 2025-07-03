台女星淚訴「遭公司友人下藥」！私密照外流男星群組：完全無地自容

記者潘慧中／綜合報導

台俄混血女星若熙娘娘（DJ Rara）最近在《11點熱吵店》揭露人生最黑暗的時刻，一切要從早年因應徵女團，而認識經紀公司的一名男生說起。在曖昧過程中，她逐漸轉當經紀人，並和這位男生一起應酬，未料有次對方竟送另一個女生回家，讓她當場難過到把自己灌醉，結果就有另一名認識7、8年的唱片公司友人說要送她回家，不料是惡夢的開始。

▲若熙娘娘被唱片公司友人下藥。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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若熙娘娘當時在計程車上睡著醒來後，竟然是在一間錄音室，那位友人拿了一杯飲料給她喝、並聲稱喝完會清醒些，「結果一喝我就不省人事了。」

▲若熙娘娘喝完馬上不省人事。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



再次醒來時，若熙娘娘已經衣衫不整，而且那位朋友還壓在她身上。她用盡全力掙扎還被打巴掌，然後又暈過去了。三度醒來後，錄音室老闆上前要她自行穿好衣服，「我完全是無地自容，非常的丟臉。」

▲▼若熙娘娘醒來發現自己衣衫不整。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



好不容易鼓起勇氣報警，卻因為女警的一句話「如果妳要報警的話，妳的父母什麼都會知道」，若熙娘娘當場打退堂鼓。更令人氣憤的是，她事後還發現那位朋友當時有拍私密照、傳在群組，裡頭還包括一些男藝人。

▲▼若熙娘娘被拍私密照傳到有男藝人在裡面的群組。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



若熙娘娘透露當時她才24歲，完全不敢跟爸媽坦白此事，直到多年過去要錄這集節目，她才打電話跟媽媽說這件事，「我跟我媽兩個在那邊一把鼻涕、一把眼淚。」

▲若熙娘娘當時才24歲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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