超毛！陳為民「聊靈異照」相機突狂當機　驚見詭異黑影當場嚇瘋

記者孟育民／台北報導

演藝圈人稱「鬼王」的藝人陳為民，主持YouTube頻道《為民也有約》大方說鬼，在網路上累積不少忠實聽眾。近日更邀請到靈異節目製作始祖《玫瑰之夜》製作人凌志文，上節目大聊靈異照片與「被鬼跟」的故事，結果導致錄影設備接連當機，現場更拍出詭異黑影。

▲陳為民（中）邀請《玫瑰之夜》製作人凌志文（右）上節目分享鬼故事。（圖／為民也有約提供）

節目進行到30分的時候，現場相機狀況頻發，因不明原因接連關機3、4次，讓凌志文幽默表示應該跟當下錄節目沒關係吧。但過沒幾分鐘，頻道製作人威力就收到工作人員傳來一張原本要作為花絮照的「靈異照片」。只見拍攝凌志文的照片身旁多了兩條詭異黑影，陳為民也疑惑表示：「這什麼東西」，凌志文更是持續大喊：「天哪」，但同時也解釋有時候靈體可能在特定空間中可以具象成不同狀態，不一定是人形。

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▲錄影過程中卻發生靈異現象。（圖／為民也有約提供）

此外，凌志文提起第一次錄製靈異照片單元時，結束後帶著「鬼照片」回家，結果隔天一早頭痛醒來發現枕頭全是血，但對發生什麼事全無記憶，家人更指出他前一晚凌晨三點才到家，到家後詭異坐在書桌前嘆氣。

凌志文後來請教了一位通靈老師，才得知自己帶了不該帶的東西回家。原來，昨晚錄影結束帶回家的其中一張靈異照片，拍的是一輛在高速公路撞廢鐵的車子，裡頭就有一位燙著大波浪的女性往生者靈體，老師說凌志文在錄影時就已經被這位女生跟上了。





▲凌志文曾帶了女鬼回家。（圖／為民也有約提供）



凌志文才回想起應當是在深夜返家路上時，可能是靈體讓他的機車龍頭不受控制，想讓他撞車，凌志文則因反射動作把機車扳正時不慎摔車昏迷，最後才自己回家。最後凌志文去廟裡處理了一週才圓滿。