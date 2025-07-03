威廉閃兵連累Lollipop「不顧一切復出」爆年底合體！TVBS回應藏玄機

▲爆出閃兵風波後，威廉被移送地檢署，因對涉案細節交代不清，複訊後遭檢察官認定犯後態度不佳。



圖文／鏡週刊

Lollipop棒棒堂成員之一威廉（本名廖亦崟）涉嫌偽造病歷的逃兵風波，不只他個人節目腰斬，也連累到其他五棒遭電視台放生，導致原定的工作行程大亂，不過隨著時間過去，狀況已大翻盤；近來本刊接獲線報，目前在家避風頭的威廉將不顧閃兵爭議，於年底的新北歡樂耶誕城及跨年演唱會復出，與其他五棒合體同台表演。

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威廉一度是TVBS力捧的主持人，他手上的節目《食尚玩家熱血48小時》和《來吧！哪裡怕》都擁有高收視率，不過威廉爆出多年前涉嫌花近50萬元偽造病歷逃兵後，手上的四個節目全部停擺，一個月估計損失約50萬元。

▲暫時各自工作的Lollipop棒棒堂，傳出將在新北歡樂耶誕城合體演出。（新北市觀旅局提供）



雖然威廉近期工作行程表一夕間成了空白檔案，等待判決出爐前，只能在家裡蹲；不過據本刊接獲的消息指出，Lollipop棒棒堂早已接下年底的新北歡樂耶誕城及跨年演唱會工作，屆時威廉將不顧一切復出，與Lollipop棒棒堂其他成員敖犬、小煜、阿緯、小杰與王子合體，一起在舞台上載歌載舞，陪著歌迷共度耶誕節，以及迎接2026年到來。

▲威廉（右二）和朵拉、風田（右一）主持TVBS招牌節目《食尚玩家》，三人組合極具化學效應，還曾一起主持跨年晚會。



對於威廉是否將在年底復出、Lollipop棒棒堂的六棒可望在新北歡樂耶誕城及跨年演唱會合體演出？TVBS回應：「沒有正式官宣的消息，目前不便透露，謝謝大家關心。」



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