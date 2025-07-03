演活《哈利波特》馬份！「反派專業戶」傑森艾塞克　自嘲：終於演到好人

記者蕭采薇／綜合報導

改編自暢銷回憶錄的感動之作《鹽路上有你》，由英國資深男星傑森艾塞克主演，他曾演出《哈利波特》的魯休思馬份、《白蓮花大飯店》的Timothy等，但幾乎都是演反派，這次飾演罹患絕症又無家可歸的真實人物莫思文恩，自認終於演到「真正的好人」。

▲《鹽路上有你》傑森艾塞克自認終於演到「真正的好人」。（圖／采昌提供）

艾塞克過去多飾演反派角色，這次演出「真正的好人」，他坦言肩負重任，希望能忠實呈現莫思的脆弱與病痛。為了精確詮釋莫思的罕見退化疾病，艾塞克花費大量時間與莫思本人討論動作，並與飾演其妻的吉蓮安德森反覆排練，力求呈現兩人如何在困境中互相扶持。

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▲《鹽路上有你》拍攝過程相當艱辛，但傑森艾塞克一想到本尊也經歷過，便自認沒資格抱怨。（圖／采昌提供）

《鹽路上有你》於英國西南海濱小徑實景拍攝，劇組必須克服崎嶇地形。艾塞克不僅要以單腳攀爬，還親自搬運設備，他表示：「我們得攀爬那些極其艱難的山丘、翻越各種地形，而我得靠單腳完成這些。」但他想到這是莫思的真實經歷，便認為自己毫無抱怨的資格。

▲傑森艾塞克為了精確呈現生病且行動不便的身體變化，花費大量時間跟本尊討論動作。（圖／采昌提供）

本片在英國上映後獲得廣大迴響，首週末票房便創下147萬英鎊佳績，累積至今更突破700萬英鎊，成為年度最成功的英國獨立電影之一，電影將於7月4日在台上映。