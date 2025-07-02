蔡昌憲連2副業收攤！投資「情趣商品」意外入帳6位數　年營業額破億

記者黃庠棻／台北報導

藝人蔡昌憲從歌唱節目《超級偶像》出身，除了唱歌之外，在演藝圈多元發展，演出台劇《牛車來去》、《我的意外室友》、《鹽水大飯店》，主持《超級紅人榜》、《我們這一攤2》等，私底下投資有成，並與妻子Vivian目前育有一兒一女，可以說是愛情、事業兩得意。

▲蔡昌憲暢談副業投資。（圖／記者謝盛帆攝）

蔡昌憲今（2）日出席伊甸基金會「我們同一Team」公益記者會，被問到副業相關問題，他大方侃侃而談，坦言自己投資咖啡廳、水餃品牌以及情趣商品，雖然前兩個都以失敗告終，但情趣商品卻意外擁有破億年營業額，他是五位股東之一，年分紅約6位數，正好拿來當作奶粉錢。

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▲蔡昌憲暢談副業投資。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡昌憲）

而以失敗告終的咖啡廳、水餃品牌，蔡昌憲低調表示，前陣子百貨公司的咖啡廳收攤，賠了10幾萬，水餃則是賠得更多，從草創開始4年左右都是紅字，坦言「水餃品牌是為了紀念爸爸的好味道」，無奈最終收攤，直呼「這比較慘痛，但就是學經驗」。

▲蔡昌憲暢談副業投資。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡昌憲）

此外，蔡昌憲的空姐老婆Vivian近期回歸工作，雖然有時會有一段時間不在家，但他力挺老婆復工，一肩扛起在家育兒的工作，目前大兒子4歲、小女兒1歲4個月，每天一打二，有時早上帶小孩上課差點崩潰，笑說「女兒一早起床，就會叫醒我跟哥哥，哥哥有時候還想睡，我就要安撫哥哥，妹妹調皮會變本加厲。」

▲蔡昌憲近期當起全職爸爸。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡昌憲）