巨石強森慘被2女兒畫臉！　「臉被分成兩半」開會發現指甲油還在

記者劉宜庭／綜合報導

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）6月29日在社群平台分享了一段溫馨又爆笑的親子日常。當天一早，他的兩個女兒小化身「化妝師」請求在他的頭上舉辦一場化妝派對，兩分鐘後，這位硬漢爸爸決定答應這場「折磨」，全心陪伴孩子們的創意發揮。

當天9點04分，兩個小「化妝師」因為討論要怎麼給巨石強森化妝的「種類」爭執不休，最終靈機一動，決定將爸爸的臉分成兩半，各自負責一半，自由發揮，創造出奇特的「分界線」妝容，讓爸爸的臉龐呈現左右不對稱的戲劇效果，讓旁觀者忍俊不禁。

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▲巨石強森在家裡是女兒傻瓜。（圖／翻攝巨石強森IG）



直至10點17分，巨石強森在洗澡時才驚覺這些化妝品竟然不易清洗，花了不少時間才將彩妝卸除乾淨。更有趣的是，到了11點，他參加線上Zoom會議時才發現，指甲油竟然還沒洗掉，讓他忍不住自嘲一番。

儘管被彩妝「折磨」了一早上，但當晚哄孩子們入睡、親吻說晚安時，巨石強森迅速回想起孩子們只有小時候這段短暫時光，願意付出一切讓孩子們笑開心的父愛滿溢。文末，他幽默笑稱自己此刻最需要一杯或三杯龍舌蘭酒來放鬆。這段溫馨又爆笑的互動，不僅展現了他可愛的父親一面，也讓粉絲們感受到家庭中簡單又珍貴的幸福時刻。