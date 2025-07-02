蕭敬騰懂Labubu…一看吉伊卡哇「亂叫小白白」　修杰楷問路人傻眼

記者黃庠棻／台北報導

演員修杰楷跨足YouTube，創立節目《修TIME》獲得許多網友喜愛，最新一集邀請到私下也是好朋友的金曲歌王蕭敬騰，兩人到西門町約會，不但勾起了過去的回憶外，也重新感受現在的年輕氣息。

▲蕭敬騰登上修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／修TIME提供）

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修杰楷一開始信誓旦旦的表示很了解年輕人，結果現今最熱門的卡通人物，全都認不出來。蕭敬騰對它們的火紅程度滿是懷疑，隨機找了路人調查，沒想到對方全答對。蕭敬騰開玩笑地對路人表示「我們在錄蕭房車啦！(蕭敬騰YT節目)」，讓修杰楷無奈傻眼「又一個要來控制我頻道的！」

▲蕭敬騰登上修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／修TIME提供）

接著，修杰楷與蕭敬騰來到娃娃店要客製化打造專屬自己的玩偶，從取姓名、搭配衣服到穿戴首飾等，整個過程都非常投入，修杰楷甚至有想和娃娃帶同款眼鏡的念頭後，才驚覺自己已經默默地被影響有了少女心。

最後，由店員投票選出誰的玩偶比較可愛環節中，蕭敬騰以壓倒性之姿獲得勝利，落敗的修杰楷要和玩偶拍攝可愛網美照，此時蕭敬騰在一旁也沒閒著，開啟細緻的動作肢體教學，修杰楷一邊任人擺布一邊碎念「好了！快點拍！」

▲蕭敬騰登上修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／修TIME提供）

兩人都自認為是夾娃娃高手，蕭敬騰分享了滿滿的夾娃技巧，沒想到實戰上卻頻頻失敗，還賴在夾娃娃機店內不想走，反倒是修杰楷意外成功夾到娃娃，讓蕭敬騰當場宣布「我這個夾娃狂魔正式退役！」兩人的逗趣互動讓許多網友笑翻。