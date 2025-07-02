愛貓遭噴毒汁！「抓玻璃求救」謝京穎找出陽台兇手 嚇哭：我錯了

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎近日在社群網站透露，當天早上讓愛貓到陽台玩，未料一隻昆蟲竟引發驚魂事件，「她居然伸手穿過貓咪防護網去玩弄它，大概在迅雷不及掩耳的速度往後飛彈撞到落地窗！」她目睹整個過程後，剛開始誤以為毛孩只是受驚，「還不以為意的笑出來，覺得她很可愛，但是我錯了。」

▲謝京穎愛貓遭噴毒汁。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



謝京穎發現愛貓開始「瘋狂亂竄、用手抓眼睛、不停甩頭、用頭磨地板」，甚至「抓玻璃類似發出求救訊號，想快速逃離陽台」，她趕緊開窗讓貓回屋，卻見毛孩「到處亂撞、不停掙扎、抓撓眼睛、淚液流到鼻腔、伴隨痛苦的叫聲」。她急忙叫老公書偉一起前往動物醫院，同時不忘回陽台拍下兇手照片，「我直覺判斷牠在拍打那隻蟲的同時被噴到毒汁，正中左眼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝京穎和書偉連忙帶毛孩就醫。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



查證後，謝京穎發現傷害愛貓的兇手是一隻椿象（稻綠椿），其分泌液體對人類皮膚都有灼燒感，更遑論貓咪的眼睛。「我開始自責加擔心，緊張、心疼死牠，全身發抖，我怕牠瞎掉。我一直哭，真的只能心裡祈求虎爺保佑牠平安無事。」

▲▼謝京穎查到傷害愛貓的兇手。（圖／翻攝自Instagram、Threads／orange_hsieh）



幸好書偉提醒一定要穩定情緒，「不然貓咪會知道我很惶恐」，謝京穎才盡量保持冷靜。她坦言聽到愛貓持續虛弱地喵喵叫、身體發燙、呼吸急促，自己一度腦袋空白，「她長這麼漂亮，眼睛那麼美，不可以這樣瞎掉。」

不幸中的大幸是抵達醫院後，經醫師檢查愛貓的角膜並無受損，並立即清洗與打針治療，「打了消炎止痛的針，抗過敏的藥，我的心才安。」謝京穎說道。

▲謝京穎相當疼愛毛孩。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎直言「真的覺得今天整個上午我瞬間老了五歲，嚇屎我了」，後來，她更向關心的粉絲報平安，「目前吃藥、點眼藥水了，正在慢慢修復中。」

謝京穎Threads全文：



今天早上發生的無敵驚魂記

嚇得我自己眼淚不自覺亂噴

早上我讓這隻小妞去陽台玩

剛好有一隻昆蟲 她很興奮

沒想到她居然伸手穿過貓咪防護網去玩弄它

大概在迅雷不及掩耳的速度往後飛彈撞到落地窗

而我本人就在家裡往陽台親眼目睹了整個過程

開始看到張呀呀 瘋狂亂竄 用手抓眼睛

不停的甩頭 用頭磨蹭地板以及貓咪防護網

我一開始以為她就是被嚇到 還不以為意的笑出來

覺得她很可愛

但是我錯了

在我發現 她開始抓玻璃類似發出求救訊號

想快速逃離陽台 我趕緊開落地窗讓她進來

她用飛奔的速度到處亂撞 不停的掙扎

抓撓眼睛 淚液一直流到鼻腔

伴隨痛苦的叫聲

我趕緊查看 發現大事不妙

眼睛已經腫起來

立刻叫上她爸 飛奔前往動物醫院

我還不忘去陽台拍照 得知到底是什麼昆蟲????

好讓醫生看她是怎麼了

我直覺判斷在張呀呀拍打那隻蟲的同時

牠應該因為防禦 噴出了毒汁液 正中張呀呀的左眼

立刻查到 是 一隻椿象（稻綠椿）

汁液碰到人類的皮膚 都會有灼燒感

何況是噴到張呀呀的眼睛

我開始自責 加擔心

緊張 心疼死她

全身發抖 我怕她瞎掉

我一直哭 真的只能心裡祈求虎爺保佑張呀呀平安無事

但他爸說 我要穩定我的情緒

不然貓咪會知道我很惶恐 她也會不安

沿路 她一直喵喵叫 整個人虛弱不勘

緊張兮兮 我摸她 感覺像發燒 呼吸急促

當下我突然不知道怎麼辦 腦袋一片空白

她長這麼漂亮 眼睛那麼美 不可以這樣瞎掉

直到到了醫院 醫師清洗她的角膜 確認角膜沒有受傷 打了消炎止痛的針 抗過敏的藥 我的心才安 我真的覺得今天整個上午 我瞬間老了五歲一樣 嚇屎我了

總之 要注意毛小孩的狀況 不然真的是會有不堪的後果

這幾天持續觀察 希望她平安沒事

跟大家報個平安

目前吃藥點眼藥水了

正在慢慢修復中