樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月！119字發聲了：這段時間不容易

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎以來，持續消失於球場。事隔1個多月，她1日在社群網站有感而發地說：「這段時間走得不容易。」

▲Dora寫下最近的感觸。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



迎來7月全新的開始，Dora在Instagram限時動態感慨地說，這陣子過得並不輕鬆，「許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。」

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▲Dora坦言這陣子過得不容易。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



因此，Dora想特別感謝粉絲一路以來的陪伴和支持，「成了我撐下去的力量。」。儘管難以用幾句話說明這段心路歷程，她選擇以行動證明成長，「未來的每一步，我都會更加努力，不辜負每一份真心。願我們都能帶著傷痕與希望，一起走向更好的自己。」

事實上，Dora目前全面停工，當初被爆出介入富商婚姻時，她就緊急取消高雄龍舟錦標賽的行程，對外說明是因為「身體狀況不佳」。緊接著，她不只缺席樂天的應援活動，7月更直接消失於應援班表。

▲▼Dora消失於樂天7月的應援班表。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



根據《ETtoday星光雲》日前掌握的消息指出，Dora至今無法現身應援有兩大關鍵，一是球團要她擬自清聲明，但她擬的內容與球團的認知相差甚遠；二來她曾表示「跟富商關係不是外界想的那樣，不是因為他有錢」，種種原因讓球團難接受。

Dora IG全文：

七月，是全新的開始。

這段時間走得不容易，許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。

謝謝你們的陪伴與支持，成了我撐下去的力量。未來的每一步，我都會更加努力，不辜負每一份真心。願我們都能帶著傷痕與希望，一起走向更好的自己。