台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

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獨家／甜蜜穩交翁乙宏1年　張若凡驚爆欠債百萬遭告上法庭

▲感情事業看似穩定的張若凡，日前被網友爆料財務出現狀況。（圖／翻攝自張若凡IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

歌手張若凡去年被時報周刊CTWANT目擊與小3歲的演員翁乙宏約會，本月初小倆口再度被本刊捕獲甜蜜雨中漫步、開心唱KTV，看起來感情相當穩定，生活過得十分滋潤。不過，感情雖穩定，近日卻有網友在Threads爆料，表示自己前兩年意外發現喜歡的女歌手在外欠了好多錢，留言區甚至有熱心網友提供「關鍵字」，指出這位歌手是《聲林之王》第一季出道、曾與李聖傑合唱、名字三個字，條件都與張若凡吻合。

獨家／甜蜜穩交翁乙宏1年　張若凡驚爆欠債百萬遭告上法庭

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▲張若凡日前還與王碩瀚搭檔參演短劇集《星期三女友》。（圖／翻攝自張若凡IG）

本刊記者進一步追查發現，以本名張若凡在演藝圈活動的她，演藝工作之外已改名為「張可墨」。她先前曾成立「汎鎔影音工作室」，並於2020年和2021年分別向華南銀行借款，共計60萬元，雖然前期有寬限期只繳利息，但後來她又以個人名義在2021年再借100萬元，條件為五年期，每月需還本金與利息。

獨家／甜蜜穩交翁乙宏1年　張若凡驚爆欠債百萬遭告上法庭

▲張若凡2018年被直播平台挖掘，不料雙方竟出現金錢糾紛。（圖／翻攝自張若凡IG）

不過，據查張若凡至2022年4月5日就沒有還款，銀行多次催討無果，最後只好把她告上法院，求償本金、違約金和利息，總金額高達132萬元。根據法院的判決書，銀行提出的證據確鑿，法院也認定內容無誤。不只如此，張若凡收到法院通知後完全未出庭、也沒抗辯，根據《民事訴訟法》第280條第3項準用同條第1項規定，也被認定是承認債務屬實。

獨家／甜蜜穩交翁乙宏1年　張若凡驚爆欠債百萬遭告上法庭

▲張若凡2018年被直播平台挖掘，不料雙方竟出現金錢糾紛。（圖／翻攝自張若凡IG）

除此之外，去年張若凡還被前東家浪LIVE聲請支付命令，追討約36萬5千元的債務，並要求自2024年1月1日起至還清當日止，支付年利率16%的利息。她必須在收到命令後20天內向法院提出異議，否則浪LIVE可申請強制執行。

對於張若凡財務狀況問題，本刊記者詢問她所屬索尼唱片公司表示：「浪Live 是藝人（張若凡）的經紀公司，相信他們會好好解決。」不過據知情人士表示，張若凡欠浪LIVE的部分是因為疫情期間藝人收入銳減，所以經紀公司伸出援手，但據悉應該已經處理完畢了。但在截稿前無法取得經紀公司浪Live的回應。

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