明道客串陸劇「不到10分鐘」賺千萬代言！陪伴式直播圈粉吸2.1億

▲明道以《長安的荔枝》中角色，拍攝代言汽車廣告。（圖／恆星娛樂提供）

圖文／鏡週刊

《長安的荔枝》改編自馬伯庸同名小說，由《長安十二時辰》導演曹盾執導，男主角是曾以《繡春刀2：修羅戰場》獲金馬男配角提名的雷佳音，但22集播出後，易烊千璽現身客串，網上討論度更是炸裂，而和導演是老戰友的明道，也在劇中飾演一名馴馬師，原本只是10分鐘的演出，但實在太搶戲，還因此獲得千萬元汽車代言收入。

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▲明道（右）去年返台出席王瑩（左）主持的COZY PUNCH服裝新品發表會。（圖／鏡週刊提供）

古代馴馬師 穿越開車

明道多年來幾乎部部參與曹盾導演的作品，尚未播出的《夜不收》和《金庸武俠世界—華山論劍》都備受期待。這回儘管戲分不多，他依舊義氣相挺。戲裡他飾演擅長騎術、愛馬如命，卻只是個為主子看馬廄的奴才阿豐，短短一場戲被廠商看中，加上他近期在社群推出的影片，處處講究生活細節，代言汽車算是相得益彰。

▲明道（右）在《金庸武俠世界—華山論劍》飾演北丐。（圖／翻攝自明道IG）

而讓人驚喜的是，製作單位拍攝汽車廣告時，特地到浙江象山影視基地重現《長安》拍攝場景，也特別訂製與戲中一模一樣的服裝造型上陣，以劇中角色為背景，專業馴馬師的眼光切入，打造出一支「古人開車」的趣味廣告，令人會心一笑。

▲明道拍廣告還趁機開箱豪華保母車，畫面反差有趣。（圖／恆星娛樂提供）

陪伴式直播 啥都能聊

明道近期被網友封為知識型博主，原來他去年在小紅書開設「明道和你說晚安」，以「深夜陪伴式直播」與觀眾對話，迅速圈粉。節目風格走療癒路線，什麼話題都能聊。首次直播帶貨便登上小紅書買手榜第一名，單場吸金約人民幣4,600萬元（約新台幣2.1億元）。日前他示範自己做早餐，不到10分鐘的影片，一天下來有400萬人次點閱，網友被他直白誠懇的說話方式吸引，他也常分享騎單車在上海市覓食、幫老婆跑腿買東西的趣味過程。

▲明道夫妻和兒子互動十分溫馨可愛。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

日前明道一場長達9小時的直播銷售，賣了防曬衣、帳篷、跑鞋、自行車等生活用品，也與他平日分享的品項有關，觀看人數破百萬。明道會分享自身的經驗和知識，擺明你可以不買，但這些相關資訊你必須要知道，也被網友盛讚像是上了堂選物課。其實明道私下話就很多，講再久都不厭其煩，記者訪問時他也常常欲罷不能，往往是記者主動喊停。



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