ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu凍卵成功「公開手術畫面」
2025夏季韓妝4大趨勢！
楊晨熙當辣媽「全裸踏進浴缸」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小s Lily 修齊 狗柏 黃豪平 Lulu 呂士軒 楊晨熙

明道客串陸劇「不到10分鐘」賺千萬代言！陪伴式直播圈粉吸2.1億

客串爽撈千萬／獨家！深夜直播吸2.1億　明道古裝客串賺千萬代言

▲明道以《長安的荔枝》中角色，拍攝代言汽車廣告。（圖／恆星娛樂提供）

圖文／鏡週刊

《長安的荔枝》改編自馬伯庸同名小說，由《長安十二時辰》導演曹盾執導，男主角是曾以《繡春刀2：修羅戰場》獲金馬男配角提名的雷佳音，但22集播出後，易烊千璽現身客串，網上討論度更是炸裂，而和導演是老戰友的明道，也在劇中飾演一名馴馬師，原本只是10分鐘的演出，但實在太搶戲，還因此獲得千萬元汽車代言收入。

客串爽撈千萬／獨家！深夜直播吸2.1億　明道古裝客串賺千萬代言

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明道（右）去年返台出席王瑩（左）主持的COZY PUNCH服裝新品發表會。（圖／鏡週刊提供）

古代馴馬師　穿越開車

明道多年來幾乎部部參與曹盾導演的作品，尚未播出的《夜不收》和《金庸武俠世界—華山論劍》都備受期待。這回儘管戲分不多，他依舊義氣相挺。戲裡他飾演擅長騎術、愛馬如命，卻只是個為主子看馬廄的奴才阿豐，短短一場戲被廠商看中，加上他近期在社群推出的影片，處處講究生活細節，代言汽車算是相得益彰。

客串爽撈千萬／獨家！深夜直播吸2.1億　明道古裝客串賺千萬代言

▲明道（右）在《金庸武俠世界—華山論劍》飾演北丐。（圖／翻攝自明道IG）

而讓人驚喜的是，製作單位拍攝汽車廣告時，特地到浙江象山影視基地重現《長安》拍攝場景，也特別訂製與戲中一模一樣的服裝造型上陣，以劇中角色為背景，專業馴馬師的眼光切入，打造出一支「古人開車」的趣味廣告，令人會心一笑。

客串爽撈千萬／獨家！深夜直播吸2.1億　明道古裝客串賺千萬代言

▲明道拍廣告還趁機開箱豪華保母車，畫面反差有趣。（圖／恆星娛樂提供）

陪伴式直播　啥都能聊

明道近期被網友封為知識型博主，原來他去年在小紅書開設「明道和你說晚安」，以「深夜陪伴式直播」與觀眾對話，迅速圈粉。節目風格走療癒路線，什麼話題都能聊。首次直播帶貨便登上小紅書買手榜第一名，單場吸金約人民幣4,600萬元（約新台幣2.1億元）。日前他示範自己做早餐，不到10分鐘的影片，一天下來有400萬人次點閱，網友被他直白誠懇的說話方式吸引，他也常分享騎單車在上海市覓食、幫老婆跑腿買東西的趣味過程。

客串爽撈千萬／獨家！深夜直播吸2.1億　明道古裝客串賺千萬代言

▲明道夫妻和兒子互動十分溫馨可愛。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

日前明道一場長達9小時的直播銷售，賣了防曬衣、帳篷、跑鞋、自行車等生活用品，也與他平日分享的品項有關，觀看人數破百萬。明道會分享自身的經驗和知識，擺明你可以不買，但這些相關資訊你必須要知道，也被網友盛讚像是上了堂選物課。其實明道私下話就很多，講再久都不厭其煩，記者訪問時他也常常欲罷不能，往往是記者主動喊停。
 

更多鏡週刊報導
客串爽撈千萬／百分百挺愛徒　影后為劉若英演路人阿姨
【獨家】明道經紀人疲於訟累6年　遭查封2間房「人生陷入谷底」
【鏡爆焦點】寵兒女　明道全家出動血拚直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

2小時前

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

6/29 17:30

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

2小時前

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

10小時前

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

1小時前

黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

10小時前

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

6/30 06:06

美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰！　Toro 1句話疑成關鍵

美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰！　Toro 1句話疑成關鍵

12小時前

張清芳無禮催「走快一點」挨轟！　「事主」呂士軒親上火線回應了

張清芳無禮催「走快一點」挨轟！　「事主」呂士軒親上火線回應了

12小時前

楊晨熙飛韓當辣媽「全裸踏進浴缸」解放白嫩美背！　S身材曲線全洩

楊晨熙飛韓當辣媽「全裸踏進浴缸」解放白嫩美背！　S身材曲線全洩

12小時前

明道客串陸劇「不到10分鐘」賺千萬代言！陪伴式直播圈粉吸2.1億

明道客串陸劇「不到10分鐘」賺千萬代言！陪伴式直播圈粉吸2.1億

3小時前

YTR小象赴烏送童鞋遭疑「消費戰爭災民」　廠商道歉下架：欠缺思考

YTR小象赴烏送童鞋遭疑「消費戰爭災民」　廠商道歉下架：欠缺思考

15小時前

熱門影音

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
Melody含淚告別《11點熱吵店》

Melody含淚告別《11點熱吵店》
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

看更多

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前510

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

2小時前0

7月1日星座運勢／雙子陷三角戀、天蠍桃花開！魔羯投資要當心

2小時前32

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

2小時前533

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

3小時前34

明道客串陸劇「不到10分鐘」賺千萬代言！陪伴式直播圈粉吸2.1億

9小時前33

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

10小時前147

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

10小時前61

黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

11小時前70

田中千繪「空運芒果到日本」　一口就像回台灣：熟悉又思念的味道

12小時前40

YTR查理懷孕「日常7事全被管」　嘆：孕婦還有什麼可以做？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬
    2小時前1033
  2. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    6/29 17:304211
  3. 爆分手八點檔女神2年！Gino載舊愛現蹤
    2小時前62
  4. Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面
    10小時前287
  5. 疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠
    1小時前1010
  6. 黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他怒了
    10小時前121
  7. YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉
    6/30 06:063858
  8. 美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰
    12小時前142
  9. 張清芳無禮催「走快一點」挨轟！　呂士軒親上火線回應了
    12小時前144
  10. 楊晨熙「全裸踏進浴缸」解放白嫩美背！
    12小時前266
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合