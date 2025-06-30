Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

記者王靖淳／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）2023年曾坦言積極諮詢凍卵，無奈努力半年未能成功，只好順其自然，今年5月底才在IG限動透露自己已完成凍卵計劃的她，最近除了拍片分享凍卵過程，同時也公開動手術的畫面。

▲Lulu做凍卵手術。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

影片中，Lulu透露一直都很喜歡小孩，甚至在搬進新家時，曾幻想未來能擺上一張嬰兒床。不過當時她也發現，自己雖然渴望當母親，但「確實沒有找到一個可以讓我動心的精子」，因此下定決心先凍卵，以延續未來生育的可能。Lulu表示：「既然我是確定想生小孩，那我也知道卵子的品質只會慢慢下降，那我就覺得我先去凍卵好了。」

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▲Lulu拍片分享凍卵過程。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

今年34歲的Lulu坦言，其實早在31、32歲時她就曾前往診所諮詢凍卵事宜，但由於療程須配合月經週期，每次都因為生理期延後、提前而錯過黃金時機，導致療程一再延宕。直到33歲時終於下定決心，趁月經來的第二天立刻打下第一針排卵針，正式啟動凍卵療程。

▲Lulu完成凍卵計畫。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）

Lulu透露，32歲初次檢測時AMH值高達5.12，屬於良好數據，而今年檢測降至4.63，雖略有下滑，但仍屬正常範圍。她也大方分享，自從開始打排卵針，肚皮略腫、感覺脹脹的，但整體感覺都還好，並提醒大家，手術前36小時最重要的破卵針千萬不能錯過。最後，取卵手術過程順利，只花15分鐘就取出並凍存33顆卵子，為此她感到相當值得及開心。

▲Lulu今年生日前去凍卵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

事實上，Lulu今年4月完成凍卵計畫，時隔一個月她透過IG限動開心透露，早在4月24日過生日的前後，圓了凍卵的心願，「成功凍了33顆」，還曝光了一張可愛的畫面，「這是其中幾顆卵子的寫真照。」如今拍影片解答有關凍卵的問題，內容曝光後，立刻引發熱議。