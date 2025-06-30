《新說唱2025》爆歧視女性！　女選手捍衛權利竟被比下台

記者葉文正／台北報導

《新說唱2025》節目中的競爭氣氛直接升級，因男性選手對女性選手的不尊重，火藥也直接炸開來，讓明星製作人萬妮達忍不住跳出來為女選手發聲。而比賽環節後，明星製作人也帶來公演舞台，有人玩技術，有人走心派，當然也有人直接來炸場，讓節目看頭滿點！

▲ 萬妮達跳出來為女性選手發聲。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版）

《新說唱2025》明星製作人陣容強大，包括黃子韜、萬妮達Vinida Weng、時代少年團的嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙等人。拿到鏈子晉級的選手們要上台接受5位明星製作人的考核，在100秒挑戰賽中拿到5個pass就可以直接晉級，只要拿到一個失敗，就得接受其他選手的挑戰，在這環節首位全數通過的選手誕生，就是Shark米爾艾力，大家對他的表演都表示心服口服。

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▲ 鐘欣cent3e霸氣發言直指男性選手們對女性參賽者的偏見。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版）

選手們一起經過漫長的1對1突圍之戰，但進行至賽程近半時，女選手們持續表達強烈的挑戰意願，卻屢屢未能被選中。當鐘欣cent3e登場時，她霸氣發言直指男性選手們對女性參賽者的偏見：「我知道你們很多男說唱歌手，不想選女生，可能是怕被罵，或是覺得輸了贏了都不好看，但是你不能因為我是女生，就剝奪我跟你同台Call out（挑戰） 的權利。」鐘欣的言辭鋒利且充滿堅定的女性力量，讓在場所有人都為之喝彩。

▲ 嚴浩翔。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版）

鐘欣cent3e的言論引發了現場的討論與共鳴，她也不忘回頭嗆一位男嘻哈歌手Lil Asian，因為他在節目上不僅對女性選手不禮貌，還對不擅長中文的外國選手表現出極不尊重的態度。這場火藥味十足的言辭交鋒，迅速引起了明星製作人們的關注，並讓他們的反應成為節目中的一大亮點。

隨後，鐘欣cent3e以實力回應質疑，她的表演讓黃子韜激動地表示，自己突然有了想回家創作音樂的衝動，並誇讚她說：「終於聽到炸一點的伴奏了，我喜歡這個節奏。」然而，萬妮達卻在表演結束後嚴肅地對所有男性選手發聲：「有女孩的選手你可以選擇，這是一種作為尊重對手的表現。」她還補充道：「我希望大家能把女性選手放在一條線上來對比，多給女生一個機會，能有更多的碰撞。」萬妮達的發言也讓在場觀眾感受到更多的關注與重視女性選手的氛圍。

儘管鐘欣cent3e最終未能勝出，這一結果引發了黃子韜的不滿，他直言：「我不懂，我不懂！」並拉著其他評審討論，表達了自己對這一結果的抗議。黃子韜的捍衛態度在節目中引起了強烈反響，最終他使出「壯士留步」來守護自己喜愛的曲風與優秀選手的表現。「壯士留步」在比賽中只要製作人想挽留淘汰選手，就可使用這權利，而三組明星製作人，每組有兩個名額。

此外，黃子韜在節目上的公演用〈陷入+BOSS TALK(老闆說)〉開啟他的主場，老闆氣場全開，選擇用音樂回應質疑，用實力舞台示範什麼叫說唱，台下也順間被影響，大家跟著High跳現場！結束後他說：「來這個節目不是交朋友的，我是來選擇我自己非常喜歡的人，跟我一起走到最後的，所以誰對我有意見、沒意見我不在乎，重要的是，我要跟著冠軍去。」《新說唱2025》每週六下午6點於愛奇藝國際版App、iQ.com播出。