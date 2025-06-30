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田馥甄突哭到停不下來！　「鼻涕眼淚直流」崩喊：唱得好爛喔

▲▼田馥甄移師屏東開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄移師屏東開唱。（圖／何樂音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

天后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，第四站來到屏東恆春聯福磚窯續唱，田馥甄以繽紛造型亮相，開場時磚窯營造迷幻燈光、只見她拿著手電筒從窯洞深處走出來，首場唱到〈皆可〉時，田馥甄僅僅唱到第3句就情緒潰堤，罕見地無法繼續完整唱下去，只能放任淚水宣洩真情，她拿著手帕拭淚，邊哭邊說：「被夜空打動，完了，停不下來，真的是一把鼻涕一把眼淚，唱得好爛喔！怎麼會這樣！大自然真的就是有這種力量，那一股寧靜，台上燈關了、我看向天空覺得很感動，何其有幸在這片天空歌唱，就被打動了！」

▲▼田馥甄移師屏東開唱。（圖／何樂音樂提供）

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▲▼田馥甄見到遼闊夜空忍不住感動落淚。（圖／何樂音樂提供）

▲▼田馥甄移師屏東開唱。（圖／何樂音樂提供）

她感謝藝術指導老天爺給了皎潔月光、美麗星空，週日場她則成功雪恥：「今天的〈皆可〉沒有被這片星空催淚了，昨天燈全暗，好像回到心裡最深的地方！」接著透露自己整理了昨天的情緒，又忽然哽咽：「我感覺天地在安慰我，我收到那一份照顧，所以我非常感動，有些事情用理智可以過去，但走向大自然，就會變得很敏銳、心變得很開，這就是為什麼我想要把你們帶到大自然。」

田馥甄特別Cover蔡健雅〈出走〉作為恆春限定，感謝粉絲們踏出步伐一起身歷其境，並翻唱方大同〈才二十三〉，她說出對這作品的喜愛：「這首歌是我心目中的最佳年度歌曲，歌曲字裡行間唱出對時光無法復返的省思、感嘆，提醒大家珍惜當下、還有生命的每一刻。」有趣的是，還問起台下，自己當年23歲是在唱哪一首歌？有粉絲大喊〈紫藤花〉，聽聞後當場清唱一段副歌作為彩蛋，冷不防的回憶殺引起全場鼓舞尖叫。

田調至今隨著夏季來臨陽光、氣溫更是直飆，她笑說：「我快變成黑妞，膚色很難得來到這個色階，覺得很貼近大自然的感覺。」她在台上盡情享受、恣意旋轉跳舞，唱到主題曲〈一二三〉時直接跑到台下與粉絲們互動合唱，左右來回奔跑讓她自嘲是唱跳歌手：「蹦跳到噴汗，田調每件衣服都是泳衣，因為跟泳衣一樣濕！」場外依舊聚集了超多聽漏音的朋友，她對著對面民宿觀眾笑虧：「這應該是小巨蛋黃2C位置，這樣房費是多少錢？」
 

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田馥甄

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