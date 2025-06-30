YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉





記者張靖榕／綜合報導

擁有58萬訂閱的YouTuber「小象愛出門」近日前往烏克蘭拍片，並在當地做志工捐贈童鞋，原本是善事一件，卻因為和飯店老闆爆衝突、公審店家，號招粉絲去飯店留下負評，引起網友熱議。她29日在Threads上發布道歉影片，表示確實是自己沒做好情緒控管，需要深刻檢討，但仍強調自己沒有動手，也不是刻意前往戰爭國家蹭流量。

▲小象愛出門道歉 。（圖／翻攝Threads）



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「小象愛出門」在Threads道歉影片中向社會大眾一鞠躬，她解釋自己與烏克蘭飯店業者都不是英語母語的人，因此可能在溝通上造成誤會。她說當時自己的行李與財物被碰觸時，讓她非常緊張，而且訂單無法退款還被取消，導致她激動難過，產生了保護自己的想法，才會發布限動。

回顧當時的處理方式，「小象愛出門」承認是自己沒有做好情緒管理，「針對這件事情，我真心地向大家道歉。」

「小象愛出門」最後強調，她並沒有消費作為戰爭國家的烏克蘭，要去烏克蘭是她早在幾個月前就提過的，這次向廠商提議先帶2雙童鞋到當地捐贈，是要讓大家看到品牌一直對公益的努力，而廠商並沒有贊助她這次行程的旅費等，「如果我的拍攝方式跟語境讓觀眾感到不適，我在這邊真誠地跟大家說對不起，這從來不是我的本意。」

該則影片影發網友正反兩極評論，但留言大部分仍在抨擊「小象愛出門」，認為她的說法與旅館方和真實情況有嚴重出入。