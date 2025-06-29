Mimi極度甜食主義「引媽媽社團擔憂會模仿」　網：1x歲孩子自己管

記者張筱涵／綜合報導

韓星Mimi日前登上《拜託冰箱 since 2014》，公開自己驚人的飲食習慣，引發網友熱議，她坦言自己幾乎不吃米飯，只靠各種麵包和餅乾為主食，甚至能一次吃下一整盒鹽麵包，讓主持人與觀眾驚愕不已。而這也傳到媽媽社團引起討論，不過也有網友認為「十幾歲的孩子是家長該自己管」。

▲Mimi在家不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）



主持人金聖柱看到Mimi冰箱中塞滿奶油麵包與鹽麵包，詢問這樣能吃多久，得知「一次吃完」時相當驚訝。Mimi更透露自己幾乎不吃飯，笑稱「如果還吃飯，碳水化合物就太多了，這樣不是人」，她僅偶爾在地中海沙拉中攝取少量法羅小麥作為替代。

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除了麵包，Mimi的冰箱旁還堆滿各式餅乾與零食，更表示自己會先吃各種巧克力餅乾，再轉為鹹味泡麵餅乾，接著吃冰淇淋，最後再回頭繼續吃餅乾，她更自爆一天最多吃10到15支冰淇淋。不過她也強調自己有定期做血糖檢查：「結果都正常」。

▲Mimi連泡菜都會用奶油麵包配著吃。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）



主持群看見Mimi冰箱中有泡菜時，詢問不吃飯的話怎麼配，Mimi稀鬆平常地表示「配奶油麵包吃」，還現場示範麵包加泡菜的吃法，讓安貞桓苦笑直問：「妳為什麼要這樣吃？」

不過，Mimi並非完全偏好甜食，平時會自製蔬果泥、食用地中海式沙拉與鷹嘴豆補充營養，維持血糖平衡。然而她的極端飲食方式仍在韓國媽媽社群引發討論，不少家長擔心女兒模仿Mimi的飲食，「她太瘦了，孩子看了會模仿」、「這樣吃真的沒問題嗎？」、「看起來完全不像營養均衡的飲食」。

但也有網友表示支持，認為「成年人有選擇的自由」、「重點不是她怎麼吃，是別人要不要盲目跟風」，引發正反意見交鋒。

▲Mimi也是會做沙拉和蔬菜凍來維持健康。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）