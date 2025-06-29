42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

記者張筱涵／綜合報導

印度女星兼模特兒莎法麗・賈里瓦拉（Shefali Jariwala）於6月27日驟然離世，享年42歲。孟買警方證實，她在位於安泰里的住處突感不適，被緊急送往醫院後宣告不治，警方表示目前死因尚不明朗，但當地多家媒體初步推測可能是心臟驟停所致。

▲莎法麗・賈里瓦拉離世，享年42歲。（圖／翻攝自Shefali Jariwala IG）



據報導，莎法麗・賈里瓦拉是在凌晨1時左右被送至醫院，其丈夫演員帕拉格·蒂雅吉（Parag Tyagi）第一時間將她送醫，家屬也全程陪伴。遺體現已送往庫珀醫院進行屍檢，家屬尚未對外發表聲明。

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莎法麗・賈里瓦拉因參與〈Kaanta Laga〉音樂錄影帶成名，並曾參加實境節目《Bigg Boss 13》而廣為人知。噩耗傳出後，圈內多位好友與藝人紛紛表達哀悼。歌手米卡·辛格（Mika Singh）在社群平台上寫下：「她是最漂亮、最美麗的靈魂，真的走得太早了，希望我們曾經有更多時間相處，留下更多回憶。」

演員阿利·戈尼（Aly Goni）也發文表示震驚與哀痛：「人生無常，願她安息。」《Bigg Boss》同季參演者特希恩·普納瓦拉（Tehseen Poonawalla）則感慨：「人生太短暫了，繼西達特·舒克拉之後，如今她也走了，讓人無法相信。」

女星迪維安卡·特里帕蒂（Divyanka Tripathi）亦在社群留言：「還無法消化這個消息。她走得太突然，為她的家人與丈夫深感哀傷。」目前當地警方持續釐清死因，更多消息仍有待後續釋出。